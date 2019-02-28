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Надя Дорофєєва підкорила дописувачів новим образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.02.2019 - 23:13
Надя Дорофєєва підкорила дописувачів новим образом
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Шанувальники в захваті від Дорофєєвої

Надя Дорофєєва, яка здійснила давню мрію, часто експериментує з одягом і підкорює своїх шанувальників. Співачка виставила нове фото на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники Дорофєєвої оцінили нову фотографію і залишили багато коментарів.

Надя Дорофєєва підкорила дописувачів новим образом

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Надюш, виставляй більше крутих фото будь ласка", - прокоментувала k._mandarishka.

"Ти супер!", - написав makss49.

"Надя, ти дуже красива!", - зазначила nemchenko3907.

"Класна фотка", - написала iu.lia3965.

"Обожнюю вас", - зазначила potapova__v.

"Ти змінила свій образ?", - прокоментувала nadyadorofeeva2.0.

"Ти дуже гарна", - написала alisa_holobok.

"Зробила груди?", - зазначила iraboom09.

Нагадаємо, що нещодавно Надя Дорофєєва підкорила мережу зухвалим look'ом в стилі спорт-шик, в якому вона прийшла на зйомки програми "Ліга сміху".

Раніше повідомлялося, що Дорофєєва в образі стильної "гопниці" повеселила мережу.

Ми також писали про те, що Дантес показав провокаційне фото з Дорофєєвою.

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Новини України шоубизНадя Дорофеєва
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