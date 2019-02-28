Надя Дорофєєва підкорила дописувачів новим образом

Шанувальники в захваті від Дорофєєвої
Надя Дорофєєва, яка здійснила давню мрію, часто експериментує з одягом і підкорює своїх шанувальників. Співачка виставила нове фото на своїй сторінці в Instagram.
Шанувальники Дорофєєвої оцінили нову фотографію і залишили багато коментарів.
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
"Надюш, виставляй більше крутих фото будь ласка", - прокоментувала k._mandarishka.
"Ти супер!", - написав makss49.
"Надя, ти дуже красива!", - зазначила nemchenko3907.
"Класна фотка", - написала iu.lia3965.
"Обожнюю вас", - зазначила potapova__v.
"Ти змінила свій образ?", - прокоментувала nadyadorofeeva2.0.
"Ти дуже гарна", - написала alisa_holobok.
"Зробила груди?", - зазначила iraboom09.
Нагадаємо, що нещодавно Надя Дорофєєва підкорила мережу зухвалим look'ом в стилі спорт-шик, в якому вона прийшла на зйомки програми "Ліга сміху".
Раніше повідомлялося, що Дорофєєва в образі стильної "гопниці" повеселила мережу.
Ми також писали про те, що Дантес показав провокаційне фото з Дорофєєвою.