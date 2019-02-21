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Зацінили? Дантес показав провокаційне фото з Дорофєєвою

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2019 - 17:04
Зацінили? Дантес показав провокаційне фото з Дорофєєвою
Дантес і Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Дантес примудрився і тут проявити почуття гумору

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва — ця міцна пара неймовірно цікавить прихильників. Цікаво, що ведучий досить часто радує підписників кумедними, а також "ніжними" постами в компанії своєї коханої. На цей раз Дантес, скажімо так, двічі влучив у ціль, опублікувавши на своїй instagram-сторінці відразу два знімка: і зворушливий, і "провокаційний".

На одному з фото Дорофєєва ніжно обіймає чоловіка. При цьому пара позує в стильних новинки магазину співачки — ультрамодних оверсайз худі насиченого бежевого кольору.

На фото Дантес також пригорнув кохану і зосереджено дивиться в камеру.

Дорофєєва і Дантес

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

А ось "провокацією" Дантес вже поділився з підписниками у своєму сторіз. На знімку знову бачимо Вову і Надю. Тільки на цей раз Дорофєєва повернена до камери спиною.

На співачці — вже знайоме нам худі, а також синя облягаюча спідниця з баскою. Образ поп-виконавиці доповнюють кросівки на масивній підошві.

"Зацінили?" — запитує Дантес, натякаючи на підтягнуту "п'яту точку" своєї дружини.

Дорофєєва і Дантес

Дорофєєва і Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Підписники Дантеса поспішили залишити свої коментарі з приводу першого фото пари. Все ж ведучий і співачка не так і часто балують фанатів такими зворушливими спільними фото.

  • "Які класні"
  • "Милі такі"
  • "Красива пара"
  • "Милі та позитивні! Коли любов нескінченна"
  • "Унісекс... я про худі)"
  • На вас можна нескінченно дивитися"
  • "Солодка парочка"
  • "Ще одна в скарбничку улюблена фото"
  • "Утии, давно не було таких фото"

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва "втратила район" в образі стильної "гопниці".

Також сексуальна Дорофєєва підкорила фанів спортивним look'ом. Цікаво, що до цього Надя запропонувала фанам вибрати свою кращу емоцію.

Найстильніша: Дорофєєва схвилювала мережу новим весняним образом Чорний лебідь: Надя Дорофєєва розбурхала мережу образом "брутальної пацанки"
Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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