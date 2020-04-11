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Стильно, модно, молодіжно: Слава Камінська з донькою похвалилися трендовим луком з подушками

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.04.2020 - 17:23
Стильно, модно, молодіжно: Слава Камінська з донькою похвалилися трендовим луком з подушками
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Мама з донькою взяли участь у популярному "карантинному" флешмобі

Серед зірок українського шоу-бізнесу стрімко набирає популярність новий флешмоб під назвою Pillow challenge, в рамках якого учасники використовують подушки та інші аксесуари для сну замість одягу, зафіксувавши їх поясом на талії. Так, Леся Нікітюк вже вигадала собі образ для поїздки на Каннський кінофестиваль з ковдри, а прийомна дочка Потапа Наталія опублікувала цілу серію пікантних кадрів з подушкою. Вирішили не відставати і бути в тренді також учасниця групи НеАнгели Слава Камінська і її чотирирічна дочка Лаура.

Для створення стильного лука мама і донька вибрали красиві подушки, а результатом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Свої саморобні "сукні" вони перетягнули чорними поясами, а також не забули і про модне взуття - Слава сяє в темно-сірих ботфортах на підборах, а задоволена Лаура приміряла мамині туфлі-човники пудрового відтінку.

"Челенджі — це побочка популярності", - прокоментувала яскравий кадр Камінська, додавши хештеги #pillowchallenge і #pillowchallengekids.

Стильно, модно, молодіжно: Слава Камінська з донькою похвалилися трендовим луком з подушками

Фото: Слава Камінська з дочкою (instagram.com/babaslavka)

Підписники артистки залишилися в захваті від такого перевтілення Слави і Лаури і почали щедро обсипати їх захопленими коментарями.

  • Стильно, модно, молодіжно! Валентино майже по розміру
  • Красуні
  • Симпатюльки
  • Круто
  • Мої улюблені стильні красуні !!!!
  • Офігенно. Красуні
  • Цибуля від Карантино
  • Класні
  • Лаура зірка
  • Швидше побочка карантину
  • В тренді
  • Ого ви круті
  • Яке гарне платечько
  • Які у Лаури туфлі, красуні
  • найкрутіше фото з цієї серії, яке я бачив

Стильно, модно, молодіжно: Слава Камінська з донькою похвалилися трендовим луком з подушками

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Раніше Слава Камінська розповіла про пластику і розсекретила, яку операцію по зміні зовнішності зробила останньою.

Прикрилася однією подушкою: падчерка Потапа поділилася пікантним фотосетом із спальні У мереживній білизні і з вусами: Слава з НеАнгелів показала, як сходить з розуму на карантині
Новини України дочьСлава Камінська
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