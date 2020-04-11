Стильно, модно, молодіжно: Слава Камінська з донькою похвалилися трендовим луком з подушками

Мама з донькою взяли участь у популярному "карантинному" флешмобі
Серед зірок українського шоу-бізнесу стрімко набирає популярність новий флешмоб під назвою Pillow challenge, в рамках якого учасники використовують подушки та інші аксесуари для сну замість одягу, зафіксувавши їх поясом на талії. Так, Леся Нікітюк вже вигадала собі образ для поїздки на Каннський кінофестиваль з ковдри, а прийомна дочка Потапа Наталія опублікувала цілу серію пікантних кадрів з подушкою. Вирішили не відставати і бути в тренді також учасниця групи НеАнгели Слава Камінська і її чотирирічна дочка Лаура.
Для створення стильного лука мама і донька вибрали красиві подушки, а результатом співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Свої саморобні "сукні" вони перетягнули чорними поясами, а також не забули і про модне взуття - Слава сяє в темно-сірих ботфортах на підборах, а задоволена Лаура приміряла мамині туфлі-човники пудрового відтінку.
"Челенджі — це побочка популярності", - прокоментувала яскравий кадр Камінська, додавши хештеги #pillowchallenge і #pillowchallengekids.
Фото: Слава Камінська з дочкою (instagram.com/babaslavka)
Підписники артистки залишилися в захваті від такого перевтілення Слави і Лаури і почали щедро обсипати їх захопленими коментарями.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Раніше Слава Камінська розповіла про пластику і розсекретила, яку операцію по зміні зовнішності зробила останньою.