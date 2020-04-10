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Леся Нікітюк в одній ковдрі "зібралася" на Каннський кінофестиваль

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.04.2020 - 16:32
Леся Нікітюк в одній ковдрі "зібралася" на Каннський кінофестиваль
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала свій незвичайний образ в рамках мережевого флешмобу

Леся Нікітюк на самоізоляції не сумує, і не дає занудьгувати підписникам. Під час прямого ефіру з Сергієм Притулою ведуча зізналася, що на карантині здійснила свою давню мрію – поспілкувалася з всесвітньо відомим музикантом і актором Джаредом Лето, з яким колись жила в одному готелі. Крім того, Леді Ле регулярно записує "сториз" і ділиться кумедними фото, які піднімають настрій її фанам.

Так, Леся вирішила приєднатися до популярного на теренах Instagram флешмобу. За правилами, в якості вбрання учасники використовують подушки та інші аксесуари для сну, зафіксувавши їх поясом на талії. Леді Ле вирішила не відставати від тредів і показала свій лук. Вона доповнила імпровізовану сукню зі шлейфом з ковдри нюдвыми босоніжки із закритим носком, а в руки взяла плюшевого ведмедика.

"Що чути з приводу Каннського кінофестивалю?" - запитала ведуча.

Леся Нікітюк в одній ковдрі &quot;зібралася&quot; на Каннський кінофестиваль

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальникам явно припав до смаком карантинний образ Леді Ле. Вони запропонували їй порадили вирушати в такому вигляді підкорять червону доріжку.

  • Чутно, що Леся вже готова
  • О, о.Стиль оверсайз
  • Полякової донька з подушкою, ти з ковдрою, чи похолодання передають
  • Леся, ну Ви і фантазерка!
  • Найоригінальніший варіант на теренах мережі
  • Богиня
  • В такому дуже красивому платті ти б точно затьмарила там всіх
  • Актуально
  • Леся, ти, як бачим, на карантині не скучаєш треба ж придумати лук з одіялом, молодчина веселиш усіх

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк спокусила пікантним фото в сітчастому боді і оголила округлі стегна.

Зваблива Леся Нікітюк в короткому топі засвітила плоский животик на постільному фото Молода садівниця: Леся Нікітюк в пікантному вбранні засвітила округлі форми
Новини України Леся Нікітюк
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