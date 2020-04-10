Леся Нікітюк в одній ковдрі "зібралася" на Каннський кінофестиваль

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала свій незвичайний образ в рамках мережевого флешмобу

Леся Нікітюк на самоізоляції не сумує, і не дає занудьгувати підписникам. Під час прямого ефіру з Сергієм Притулою ведуча зізналася, що на карантині здійснила свою давню мрію – поспілкувалася з всесвітньо відомим музикантом і актором Джаредом Лето, з яким колись жила в одному готелі. Крім того, Леді Ле регулярно записує "сториз" і ділиться кумедними фото, які піднімають настрій її фанам.

Так, Леся вирішила приєднатися до популярного на теренах Instagram флешмобу. За правилами, в якості вбрання учасники використовують подушки та інші аксесуари для сну, зафіксувавши їх поясом на талії. Леді Ле вирішила не відставати від тредів і показала свій лук. Вона доповнила імпровізовану сукню зі шлейфом з ковдри нюдвыми босоніжки із закритим носком, а в руки взяла плюшевого ведмедика.

"Що чути з приводу Каннського кінофестивалю?" - запитала ведуча.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальникам явно припав до смаком карантинний образ Леді Ле. Вони запропонували їй порадили вирушати в такому вигляді підкорять червону доріжку.

Чутно, що Леся вже готова

О, о.Стиль оверсайз

Полякової донька з подушкою, ти з ковдрою, чи похолодання передають

Леся, ну Ви і фантазерка!

Найоригінальніший варіант на теренах мережі

Богиня

В такому дуже красивому платті ти б точно затьмарила там всіх

Актуально

Леся, ти, як бачим, на карантині не скучаєш треба ж придумати лук з одіялом, молодчина веселиш усіх

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк спокусила пікантним фото в сітчастому боді і оголила округлі стегна.