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Стильно, модно, молодежно: Слава Каминская с дочкой похвастались трендовым луком с подушками

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.04.2020 - 17:23
Стильно, модно, молодежно: Слава Каминская с дочкой похвастались трендовым луком с подушками
Фото: Слава Каминская с детьми (instagram.com/babaslavka)

Мама с дочкой приняли участие в популярном "карантинном" флешмобе

Среди звезд украинского шоу-бизнеса стремительно набирает популярность новый флешмоб под названием Pillow challenge, в рамках которого участники используют подушки и другие аксессуары для сна вместо одежды, зафиксировав их поясом на талии. Так, Леся Никитюк уже сообразила себе образ для поездки на Каннский кинофестиваль из одеяла, а приемная дочь Потапа Наталья опубликовала целую серию пикантных кадров с подушкой. Решили не отставать и быть в тренде также участница группы НеАнгелы Слава Каминская и ее четырехлетняя дочь Лаура.

Для создания стильного лука мама и дочка выбрали красивые подушки, а результатом певица поделилась на своей странице в Instagram. Свои самодельные "платья" они перетянули черными поясами, а также не забыли и про модную обувь - Слава блистает в темно-серых ботфортах на каблуке, а довольная Лаура примерила мамины туфли-лодочки пудрового оттенка.

"Челенджи — это побочка популярности", - прокомментировала яркий кадр Каминская, добавив хештеги #pillowchallenge и #pillowchallengekids.

Стильно, модно, молодежно: Слава Каминская с дочкой похвастались трендовым луком с подушками

Фото: Слава Каминская с дочерью (instagram.com/babaslavka)

Подписчики артистки остались в восторге от такого перевоплощения Славы и Лауры и принялись щедро осыпать их восхищенными комментариями.

  • Стильно, модно, молодёжно! Валентино почти по размеру
  • Красуні
  • Симпатюльки
  • Круто
  • Мои любимые стильные красотки !!!!
  • Офигенно. Красотки
  • Лук от Карантино
  • Классные
  • Лаура звезда
  • Скорее побочка карантина
  • В тренде
  • Ого вы крУтые
  • Яке гарне платечько
  • Какие у Лауры туфли, красотки
  • Самое крутое фото из этой серии, которое я видел

Стильно, модно, молодежно: Слава Каминская с дочкой похвастались трендовым луком с подушками

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Ранее Слава Каминская рассказала о пластике и рассекретила, какую операцию по изменению внешности сделала последней.

Прикрылась одной подушкой: падчерица Потапа поделилась пикантным фотосетом из спальни В кружевном белье и с усами: Слава из НеАнгелов показала, как сходит с ума на карантине
Новости Украины дочьСлава Каминская
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