У мереживній білизні і з вусами: Слава з НеАнгелів показала, як сходить з розуму на карантині

Співачка показала, в якому вигляді вона відправляється спати
Кожен розважається на карантині, як може - і зірки не виняток. Приміром, Слава Камінська з НеАнгелів активно зайнялася своєю фігурою і влаштовує домашні тренування, показуючи деякі з них онлайн. У цьому їй із задоволенням допомагає 4-річна дочка Лаура, виступаючи в ролі такої собі "гантелі" для обважнення. Крім того, співачка разом з дітьми готує смакоту і розбирає гардероб. Тривале знаходження вдома все ж дає про себе знати і артистка іноді трохи "сходить з розуму" і починає дуріти.
Так, Слава поділилася в Instagram забавним і дещо пікантним відео, зробленим перед відходом до сну. У ролику артистка знімає себе в дзеркалі, при цьому на ній лише рожева мереживна білизна. А коли в кадр потрапляє обличчя зірки, ми бачимо на ньому забавні вусики, створені з допомогою фільтра.
"Вусики - пропуск в трусики. Спокійної ночі", - прокоментувала грайливе відео Камінська.
Відео: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Фолловери оцінили гумор Слави і почали жартівливо коментувати публікацію артистки.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Раніше Слава Камінська розповіла про пластику і розсекретила, яку операцію по зміні зовнішності зробила останньою.