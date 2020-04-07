У мереживній білизні і з вусами: Слава з НеАнгелів показала, як сходить з розуму на карантині

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка показала, в якому вигляді вона відправляється спати

Кожен розважається на карантині, як може - і зірки не виняток. Приміром, Слава Камінська з НеАнгелів активно зайнялася своєю фігурою і влаштовує домашні тренування, показуючи деякі з них онлайн. У цьому їй із задоволенням допомагає 4-річна дочка Лаура, виступаючи в ролі такої собі "гантелі" для обважнення. Крім того, співачка разом з дітьми готує смакоту і розбирає гардероб. Тривале знаходження вдома все ж дає про себе знати і артистка іноді трохи "сходить з розуму" і починає дуріти.

Так, Слава поділилася в Instagram забавним і дещо пікантним відео, зробленим перед відходом до сну. У ролику артистка знімає себе в дзеркалі, при цьому на ній лише рожева мереживна білизна. А коли в кадр потрапляє обличчя зірки, ми бачимо на ньому забавні вусики, створені з допомогою фільтра.

"Вусики - пропуск в трусики. Спокійної ночі", - прокоментувала грайливе відео Камінська.

Відео: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Фолловери оцінили гумор Слави і почали жартівливо коментувати публікацію артистки.

Ви круті!!! Коли дивлюся на Вас заряджаюся позитивом і силою. На злюк не звертайте увагу, вони просто

Шикарна попа

Карантин дає про себе знати. Дах їде не поспішаючи

Клас! Головне тепер не зупинятися!

Самоіронія - це все. Так веселіше )

Видно, що салони краси закриті. Але навіть з вусиками - королева

В'ячеслава. Обожнюю вас))

Одружуйся на мені

Смішна..

Сексі вусики

Хороша, чертовка

Теж хочу вусики

Карантин бере свій

Тобі до лиця, так ходи постійно

Це Ігор Ніколаєв? Ну у нього начебто "горіх" краще.

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Раніше Слава Камінська розповіла про пластику і розсекретила, яку операцію по зміні зовнішності зробила останньою.