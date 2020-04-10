Прикрилася однією подушкою: падчерка Потапа поділилася пікантним фотосетом із спальні

Наталія Горова разом з Потапом (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Нааталія Горова приєдналася до популярного флешмобу

Падчерка Потапа, 22-річна Наталія Горова – дочка екс-дружини репера від першого шлюбу Ірини Горової, разом з мамою та вітчимом працює над їхнім спільним проектом – вона допомагає батькам у продюсерському центрі "MOZGI Entertainment". Дівчина досить успішно веде власну сторінку в Instagram. А число її підписників перевищує 30 тис. Вона намагається підігрівати інтерес фоловерів вельми пікантними знімками і не соромиться розміщувати фото в білизні. А днями Наталія приєдналася до зіркового флешмобу, що набирає популярності, і показала фото, на якому позує з подушкою замість сукні.

Прийомна дочка Потапа зробила цілу серію пікантних кадрів із спальні, на яких "приміряла" подушку, зафіксувавши її поясом на талії. Дівчина вирішила урізноманітнити свій оригінальний лук: взула взуття на підборах, додала аксесуари і навіть пішла далі – запропонувала власний варіант вбрання з ковдрою. Вона позує в своїй спальні на фоні ліжка, а також у вітальні.

Підписники дівчини почали нахвалювати її оригінальний образ і писати, що домашній пікантний лук дуже до лиця Наталі.

Горова Наталія (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Гаряча! Прийомна дочка Потапа влаштувала гарячу фотосет в білизна

Бомба

Гармата

Наталі, ти сексі леді

Мода 2020

Навіть так, все одно красуня

Топчик, дуже красиво

Ідеальний лук

Дууже гарна

Кльова

Скріншот коментарів

Раніше з подушкою замість сукні сфотографувалася і 15-річна донька Олі Полякової, Маша Полякова. Дівчина викликала справжній фурор в мережі своїм незвичайним луком. До неї долучилася і українська гімнастка Ганна Різатдінова.