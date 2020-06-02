Стильна Надя Дорофєєва підкинула шанувальникам модну задачку

Екс-учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва може похвалитися витонченою фігурою і відмінним почуттям стилю. Її образи регулярно викликають захоплення у фанатів - не дарма ж співачка також є власницею власного магазину стильного одягу. Красуня із задоволенням сама ж його і демострує, влаштовуючи примірки і яскраві фотосети. На новому фото в своєму Instagram зірка похвалилася стильним образом, а заодно і підкинула шанувальникам модну задачку.

На знімку Надя відображена в багатошаровому вбранні - чорній водолазці, а також довгій блідо-рожевій спідниці з пікантним розрізом і вставкою з чорної тканини. На плечі артистка накинула чорний піджак, а завершують лук чорні черевики на масивній підошві.

Дорофєєва стоїть біля підніжжя сходів, притулившись до поручнів. Вона дивиться на екран телефону, прикривши іншою рукою своє обличчя.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Спідниці чи штани?" - поцікавилася співачка у фоловерів, причому англійською мовою.

Надя також виклала пару кадрів в тому ж вбранні на вулиці, де вона весело ганяла голубів.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Користувачі мережі активно діляться своєю думкою з поставленого питання в коментарях, не забуваючи і про компліменти для улюбленої артистки.

Красива, божественна, чарівна неймовірна

Яка гарна

Красуня

Тільки штани нічого більше

Вааау, стиль просто відвал всього

Шкари круті

І то і то

Ой,та шо ж ви зненацька фоткаєте,я не фотогігієнічна!!!

Штани. Вони зручні, але красиві спідниці. А взагалі, під настрій! Іноді спідниці, іноді штани. Але все ж, напевно, штани перемогли в цьому складному виборі. Складно.

Тобі усе пасує і спідниця і штани

Як там з голубами справи?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, романтична Надя Дорофєєва в топі представила дует з близьким чоловіком - зняте на даху відео на пісню "Чорничні ночі" зі старим другом юності з рідного Криму Григорієм Ванюшкиним.