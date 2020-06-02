Стильная Надя Дорофеева подкинула поклонникам модную задачку

Певица восхитила эффектным луком и задала фанам вопрос
Экс-участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева может похвастаться точеной фигурой и отменным чувством стиля. Ее образы регулярно вызывают восторг у фанатов - не зря же певица также является владелицей собственного магазина стильной одежды. Красотка с удовольствием сама же их и демострирует, устраивая примерки и яркие фотосеты. На новом фото в своем Instagram звезда похвасталась стильным образом, а заодно и подкинула поклонникам модную задачку.
На снимке Надя запечатлена в многослойном наряде - черной водолазке, а также длинной бледно-розовой юбке с пикантным разрезом и вставкой из черной ткани. На плечи артистка набросила черный пиджак, а завершают лук черные ботинки на массивной подошве.
Дорофеева стоит у подножия лестницы, прислонившись к перилам. Она смотрит на экран телефона, прикрыв другой рукой свое лицо.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Юбки или брюки?" - поинтересовалась певица у фолловеров, причем на английском языке.
Надя также выложила пару кадров в том же наряде на улице, где она весело гоняла голубей.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Пользователи сети активно делятся своим мнением по заданному вопросу в комментариях, не забывая и о комплиментах для любимой артистки.
Скриншот комментариев
Напомним, романтичная Надя Дорофеева в топе представила дуэт с близким мужчиной - снятое на крыше видео на песню "Черничные ночи" со старым другом юности из родного Крыма Григорием Ванюшкиным.
Автор: Марина Настевич