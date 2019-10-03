Як статуеточка! Тодоренко в ультракороткому платті полонила стрункою фігурою

Працездатності енергійної популярної ведучої Регіни Тодоренко можна тільки позаздрити – вона знімає кілька авторських проектів, які користуються успхом в аудиторії, бере участь в різних рекламних кампаніях і при цьому намагається відмінно виглядати і приділяти увагу чоловікові Владу Топлову і синочкові Майклу. Нещодавно зірка "Орла і Решки" поміркувала про важливість перевтілення і показала, як вміє розкішно виглядати незважаючи на хронічний недосип і катастрофічний брак часу на себе. Більш того, Регіна приміряла вечірній образ не просто так – вона отримала російську премію "ТЕФІ" в категріям "Краще ранкове шоу" за свій проект про дітей "Регіна +1". Фото розкішного образу зірка поділилася в Instagram.

Щаслива Регіна буквально закидала фотоблог знімками та відео свого святкового лука. А їй дійсно було, що показати! Вона вибрала для виходу в світ чорне оксамитове плаття-міні зі знімними атласними рукавами-буфами на резинці і широким поясом, прикрашеним каменями на пряжці.

Зірка доповнила образ босоніжками чорно-корчневыми відкритими босоніжками і масивними сережками-кільцями і витонченої сріблястим ланцюжком-кольє. Природний макіяж і гладко укладене волосся стали завершальним акордом лука.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники поспішили оцінити образ Реґіни і залишилися в захваті.

Ви супер красуня

Шикарно!

Дуже красиво!

Круто виглядаєш

Яка ти лялечка!

Яка чарівна Регіна!

Сама, як статуеточка

Красуня

Як завжди прекрасна

Ногами карколомна

Плаття неймовірно красиве, тому що Ви прикрашаєте його, Регіна

Скріншот коментарів

Регіна записала відеозвернення, в якому подякувала чоловіку і сину, адже без них би її шоу не відбулося. "Синку, спасибі тобі! Ця статуетка твоя! З твоїм народженням з'явилося шоу "Регіна +1", - залишила вона підпис під емоційними роликами.

Також ведуча і опублікувала кілька кумедних знімків.Вона позує на вулиці, накинувши поверх вечірнього вбрання стильне сіре пальто. На одному знімку в деталях можна розглянути її стрункі ніжки і елегантні босоніжки, а на іншому - зірка закумедно поглинає бутерброд. "Підготовка повним ходом", - кумедно підписала вона кадр.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Тодоренко в напівпрозорому вбранні умзворушила романтичним фото з чоловіком.