Как статуэточка! Тодоренко в ультракоротком платье пленила точеной фигурой

Ведущая предстала перед поклонниками в смелом образе
Трудоспособности энергичной популярной ведущей Регины Тодоренко можно только позавидовать – она снимает несколько авторских проектов, которые пользуются успхом у аудитории, принимает участие в различных рекламных кампаниях и при этом старается отлично выглядеть и уделять внимание мужу Владу Топлову и сынишке Майклу. Недавно звезда "Орла и Решки" порассужала о важности преображения и показала, как умеет роскошно выглядеть невзирая на хронический недосып и катастрофическую нехватку времени на себя. Более того, Регина примерила вечерний образ не просто так – она получила российскую награду "ТЭФИ" в категрии "Лучшее утренее шоу" за свой проект о детях "Регина +1". Фото роскошного образа звезда поделилась в Instagram.
Счастливая Регина буквально забросала фотоблог снимками и видео своего праздничного лука. А ей действительно было, что показать! Она выбрала для выхода в свет черное бархатное платье-мини со съемными атласными рукавами-буфами на резинке и широким поясом, украшенным камнями на пряжке.
Звезда дополнила образ босоножками черно-корчневыми открытыми босоножками и массивными серьгами-кольцами и изящной серебристой цепочкой-колье. Естественный макияж и гладко уложенные волосы стали завершающим аккордом лука.
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Поклонники поспешили оценить образ Регины и остались в восторге.
Скриншот комментариев
Регина записала видеообращение, в котором поблагодарила мужа и сына, ведь без них бы ее шоу не состоялось. "Сыночек, спасибо тебе! Эта статуэтка твоя! С твоим рождением появилось шоу "Регина +1", - оставила она подпись под эмоциональными роликами.
Также ведущая опубликовала и несколько забавных снимков.Она позирует на улице, набросив поверх вечернего наряда стильное серое пальто. На одном снимке в деталях можно рассмотреть ее стройные ножки и элегантные босоножки, а на другом - звезда забавно поглощает бутерброд. "Подготовка полным ходом", - забавно подписала она кадр.
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Ранее Тодоренко в полупрозрачном наряде умилила романтичным фото с мужем.