"У такій позі зустрічаю Влада": Тодоренко потішила нестримним веселощами з Топаловим

Пара показала кумедні танцювальні па
Регіна Тодоренко і Влад Топалов – молоді та енергійні батьки, які не звикли сидіти на місці. Так, Влад став співведучим своєї дружини в її оновленому форматі шоу "П'ятниця з Регіною", і тепер вони проводять разом буквально 24 години в добу. Зоряна пара не залишає байдужими шанувальників: їх фото та сторіз в instagram завжди виходять смішними і кумедними, а часті зізнання в почуттях один одному – зворушливими і щирими. Позитивні Влад і Регіна навідалися на шоу "Вечірній Ургант" і розповіли про будні молодих батьків, а також станцювали на очах у глядачів. Вони з задоволенням поділилися цікавими спільними фото в instagram.
Регіна вибрала шовкову сукню-міні з грезинкою на талії трендового відтінку мангового мохіто. Вона доповнила образ великими золотими сережками-кільцями, а хвилясте волосся зробила ще більш об'ємними. Влад прийшов у сірому костюмі, чорній футболці і обрав чорні лакові лофери.
На одному зі знімків з закулісся Влад дбайливо обіймає дружину за талію. Регіна прокоментувала у підпису свою емоційну поведінку під час запису передачі.
Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)
"Я, як звичайно, весь ефір ржу як кінь. Сорі, хлопці, це, напевно, спосіб життя такий або гормональна істерика", - з гумором зізналася вона.
Також зірка "Орла и Решки" показала кумедні танці, які влаштувала разом з чоловіком прямо в студії.
"П'ятничний вечір. У такій позі я зазвичай зустрічаю ВМ (Влада Топалова) з роботи, а він, у свою чергу, своїми хаотичними рухами висловлює радість. Або фото під назвою "Бабуся приїхалаааа", - залишила ведуча підпис до веселим кадрів.
Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)
В коментарях шанувальники пари не втрималися від компліментів – вони похвалили Валада і Регіну за позитив, які ті буквально випромінюють.
Скріншот коментарів
Раніше Регіна Тодоренко оригінально привітала дев'ятимісячного сина і поскаржилася на нелегкі батьківські будні.