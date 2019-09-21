"У такій позі зустрічаю Влада": Тодоренко потішила нестримним веселощами з Топаловим

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Пара показала кумедні танцювальні па

Регіна Тодоренко і Влад Топалов – молоді та енергійні батьки, які не звикли сидіти на місці. Так, Влад став співведучим своєї дружини в її оновленому форматі шоу "П'ятниця з Регіною", і тепер вони проводять разом буквально 24 години в добу. Зоряна пара не залишає байдужими шанувальників: їх фото та сторіз в instagram завжди виходять смішними і кумедними, а часті зізнання в почуттях один одному – зворушливими і щирими. Позитивні Влад і Регіна навідалися на шоу "Вечірній Ургант" і розповіли про будні молодих батьків, а також станцювали на очах у глядачів. Вони з задоволенням поділилися цікавими спільними фото в instagram.

Регіна вибрала шовкову сукню-міні з грезинкою на талії трендового відтінку мангового мохіто. Вона доповнила образ великими золотими сережками-кільцями, а хвилясте волосся зробила ще більш об'ємними. Влад прийшов у сірому костюмі, чорній футболці і обрав чорні лакові лофери.

На одному зі знімків з закулісся Влад дбайливо обіймає дружину за талію. Регіна прокоментувала у підпису свою емоційну поведінку під час запису передачі.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Я, як звичайно, весь ефір ржу як кінь. Сорі, хлопці, це, напевно, спосіб життя такий або гормональна істерика", - з гумором зізналася вона.

Також зірка "Орла и Решки" показала кумедні танці, які влаштувала разом з чоловіком прямо в студії.

"П'ятничний вечір. У такій позі я зазвичай зустрічаю ВМ (Влада Топалова) з роботи, а він, у свою чергу, своїми хаотичними рухами висловлює радість. Або фото під назвою "Бабуся приїхалаааа", - залишила ведуча підпис до веселим кадрів.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В коментарях шанувальники пари не втрималися від компліментів – вони похвалили Валада і Регіну за позитив, які ті буквально випромінюють.

Регіна, ви супер!

Які ви класні

Класні

Ви позитивні до неможливості. Це круто, обожнюю вашу пару. З вами завжди настрій вогонь

Щирі, відкриті, позитивні

Весела і позитивна сім'я

Вони знайшли один одного

Які ви кльові!

Ви супер

Ви обидва такі класні і такі різні! Лід і Полум'я

Мишутці пощастило з батьками

Коли чоловік і дружина на одній хвилі

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко оригінально привітала дев'ятимісячного сина і поскаржилася на нелегкі батьківські будні.