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Пара-вогонь! Тодоренко в напівпрозорій сукні підірвала мережу щасливим фото з Топаловим

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.09.2019 - 13:08
Пара-вогонь! Тодоренко в напівпрозорій сукні підірвала мережу щасливим фото з Топаловим
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Зіркова пара виглядала підкреслено стильно

Регіна Тодоренко і Влад Топалов проводять разом час не тільки вдома, але і на роботі! Співак став співведучим дружини в її авторській програмі "П'ятниця з Регіною" і тепер закохані приймають зіркових гостей удвох. Їх пара відверта і відкрита настільки, що навіть поділилася постільним відео і показала, як зазвичай проходить їх "ніч кохання". Втім, ролик вийшов максимально веселим і кумедним. Позитивні Регіна і Влад завжди раді спілкуванню з шанувальниками. Так ведуча опублікувала щасливе фото з чоловіком після фан-зустрічі в одному з московських ТРЦ в рамках Фестивалю шопінгу.

Регіна позує в напівпрозорому платті благородного сталевого кольору і оригінального крою з рюшем в області декольте. Вона доповнила образ замшевими туфельками винного відтінку на тонкій шпильці.

Влад віддав перевагу синьо-сірому піджаку і світлим брюкам. Він довершив строгий образ сорочкою і краваткою. Співак обняв дружину за шию, а вона накрила його руку своєю. Пара посміхається і виглядає щасливо і розслаблено.

Пара-вогонь! Тодоренко в напівпрозорій сукні підірвала мережу щасливим фото з Топаловим

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники відразу оцінили стильних Регіну і Влада. Вони зробили чимало компліментів образу ведучої, але ще більше – їх парі.

  • Які ви хороші
  • Влад видно дуже щасливий! Таку красуню дружину дістав!
  • Ех, хорошисти
  • Які ж ви красені
  • Яке гарне фото!
  • Дуже класні
  • Гарна пара, позитивна сім'я, щастя
  • Як же приємно на вас дивитися. У вас чудова пара.
  • Гарна пара
  • Пара-вогонь
  • Як приємно дивитися на люблячих

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко зворушила фанів до сліз душевним фото з сином Майклом.

До речі, Регіна Тодоренко показала, як веселитися з чоловіком в ефірі розважального ТБ-шоу.

Найсолодший поцілунок! Тодоренко довела до сліз зворушливим фото з синочком "Мій другий маленький синочок": Тодоренко відверто розговорилася про свою сім'ю
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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