Стала ще красивішою: вагітна Джамала у строкатому платті показала чималенький животик

Вагітна другим малюком Джамала дотримується рекомендацій медиків і залишається на самоізоляції бвдома, але їй нудьгувати ніколи. Зірка радує фанів прямими ефірами та live-концертами, а також регулярно публікує яскраві образи, адже карантин – не привід розслабитися і носити одні спортивні костюми. Вона експериментує із зачісками, макіяжем і демонструє свій гардероб. Так, на серії нових знімків Джамала постала перед шанувальниками у ефектному вбранні по фігурі, яке підкреслило її значний животик.

Джамала вибрала атласне плаття з рукавами-ліхтариками і флористичним принтом у вигляді гілочок і плодів інжиру від українського бренду Lake Studio. Вбрання дозволило зробити акцент на помітно кругленькому животику зірки.

Підписники співачки як один зазначили, що вагітність їй пасує, а також поцікавилися, кого вона чекає, але Джамала так і розкрила секрет.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Джамала, ви красуня. Хто вас фотографує вдома?" - поцікавилася одна з прихильниць. "Сама", - зізналася співачка. "Яка ж ти вродлива і неймовірна . З Великоднем всю свою батьківщину", - написала популярна ведуча Соломія Витвицька.

Як вам пасує вагітність, ще красивішими стали

Дякую! Дуже мила! Я просто зачарована... Не даремно кажуть, що у вагітності є якась магія

У вас дуже гарне плаття

Ви дуже гарна

Дуже гарна. На Ваші образи можна дивитися вічно

Надзвичайно гарна, можна дивитися вічно

Красива і ніжна. І вам прекрасного дня та настрою

Ви дуже сильна і мудра жінка! Бажаю вам такий прекрасний день світла і тепла

Прекрасна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала зворушила мережу музичними талантами малюка Емір-Рахмана.