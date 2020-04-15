Кубинський настрій: вагітна Джамала зачарувала яскравими фото в "гороховому" вбранні

Співачка анонсувала вечірній онлайн-виступ у дуеті
Карантин - відмінний час, щоб нарешті перебрати свій гардероб і вирішити, а чи потрібні вам всі ці речі. Ну а в процесі можна розважитися, приміряючи яскраві образи і влаштовуючи домашні фотосесії! Саме цим на самоізоляції займається співачка Джамала, яка зараз вагітна другою дитиною. Незважаючи на значний животик і маленького синочка, який вимагає багато уваги, артистка встигає записувати онлайн-виступи для шанувальників і демонструвати стильні луки. Крім того, зірка вирішила продавати свій одяг і спрямовувати отримані кошти на закупівлю захисних костюмів для українських медиків.
Таким чином Джамала хоче допомогти тим, хто зараз знаходиться "на передовій" боротьби з коронавірусом, а заодно нагадати про важливість свідомого споживання. Новий яскравий фотосет вона влаштувала в ошатному літньому платті, в якому, до речі, знімалася в своєму першому фільмі.
Артистка позувала в блакитній сукні в синій горошок з рюшами і оголеними плечима. Наряд мило підкреслив її кругленький животик.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Крім того, зірка доповнила образ золотим намистом на шиї і масивними сережками у вухах. Виконавиця зробила собі укладку "мокрий ефект" і красивий макіяж і натякнула, що у неї кубинський настрій - адже в тому фільмі вона грала співачку з Куби.
А ввечері співачка пообіцяла здивувати шанувальників спільним виступом!
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Добрий ранок, друзі! Записала для вас легку літню пісню, щоб ви не сумували.
Ніколи! До речі, в цій сукні я знімалась у своєму першому фільмі, в якому грала кубінську співачку. Це я вже натякаю вам на настрій. І головне, я буду співати не сама. Сподіваюсь, чекаєте на «вечірню програму каверів». Muchas gracias", - прокоментувала милі і яскраві кадри Джамала.
Знімки не залишили байдужими фоловерів артистки і вони залишили їй чимало компліментів в коментарях, відзначаючи, що вагітність їй дуже личить.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, раніше Джамала підкреслила вагітний животик облягаючим нарядом.