Кубинський настрій: вагітна Джамала зачарувала яскравими фото в "гороховому" вбранні

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка анонсувала вечірній онлайн-виступ у дуеті

Карантин - відмінний час, щоб нарешті перебрати свій гардероб і вирішити, а чи потрібні вам всі ці речі. Ну а в процесі можна розважитися, приміряючи яскраві образи і влаштовуючи домашні фотосесії! Саме цим на самоізоляції займається співачка Джамала, яка зараз вагітна другою дитиною. Незважаючи на значний животик і маленького синочка, який вимагає багато уваги, артистка встигає записувати онлайн-виступи для шанувальників і демонструвати стильні луки. Крім того, зірка вирішила продавати свій одяг і спрямовувати отримані кошти на закупівлю захисних костюмів для українських медиків.

Таким чином Джамала хоче допомогти тим, хто зараз знаходиться "на передовій" боротьби з коронавірусом, а заодно нагадати про важливість свідомого споживання. Новий яскравий фотосет вона влаштувала в ошатному літньому платті, в якому, до речі, знімалася в своєму першому фільмі.

Артистка позувала в блакитній сукні в синій горошок з рюшами і оголеними плечима. Наряд мило підкреслив її кругленький животик.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Крім того, зірка доповнила образ золотим намистом на шиї і масивними сережками у вухах. Виконавиця зробила собі укладку "мокрий ефект" і красивий макіяж і натякнула, що у неї кубинський настрій - адже в тому фільмі вона грала співачку з Куби.

А ввечері співачка пообіцяла здивувати шанувальників спільним виступом!

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Добрий ранок, друзі! Записала для вас легку літню пісню, щоб ви не сумували.

Ніколи! До речі, в цій сукні я знімалась у своєму першому фільмі, в якому грала кубінську співачку. Це я вже натякаю вам на настрій. І головне, я буду співати не сама. Сподіваюсь, чекаєте на «вечірню програму каверів». Muchas gracias", - прокоментувала милі і яскраві кадри Джамала.

Знімки не залишили байдужими фоловерів артистки і вони залишили їй чимало компліментів в коментарях, відзначаючи, що вагітність їй дуже личить.

Ви чарівна! Як вам личить вагітність !Кожна ваша світлина підіймає настрій!

Боже. Яка красуня

Супер. Будемо слухати! Колір сукні Вам пасує - освіжає образ!

Надзвичайно гарна ти в цій сукні

Яке гарнюще кольє

Яка ви красива, доброго ранку

Виглядаєте гарно

Красуня неймовірна!!!

Дууууууже чекаємо, відразу згадала це прекрасне плаття

Ой, яка класна. обожнюю!!!

І як тільки вдвох туди воізли?

Квіточка!

Чудово виглядаєте!!

Яка ж ви прекрасна!! вам дуже йде ваше положення

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала підкреслила вагітний животик облягаючим нарядом.