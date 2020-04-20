Стала еще краше: беременная Джамала в пестром платье показала внушительный животик

Певица регулярно устраивает эффектные домашние фотосеты и меняет наряды
Беременная вторым малышом Джамала придерживается рекомендаций медиков и остается на самоизоляции дома, но скучать ей некогда. Звезда радует фанов прямыми эфирами и live-концертами, а также регулярно публикует яркие образы, ведь карантин – не повод расслабиться и носить одни спортивные костюмы. Она экспериментирует с прическами, макияжем и демонстрирует свой гардероб. Так, на серии новых снимков Джамала предстала перед поклонниками в эффектном наряде по фигуре, который подчеркнул ее внушительный животик.
Джамала выбрала атласное платье с рукавами-фонариками и флористическим принтом в виде веточек и плодов инжира от украинкого бренда Lake Studio. Наряд позволил сделать акцент на заметно округлившимся животике звезды.
Подписчики артистки как один отметили, что беременность ей к лицу, а также поинтересовались, кого она ждет, но Джамала так и раскрыла секрет.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Джамала, ви красуня. Хто вас фотографує дома?" - поинтересовалась одна из поклонниц. "Сама", - призналась певица. "Яка ж ти вродлива і неймовірна . З Великоднем всю вашу родину", - написала популярна ведущая Соломия Витвицька.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Джамала умилила сеть музыкальными талантами малыша Эмир-Рахмана.