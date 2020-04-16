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Який молодець! Джамала захопила музичними здібностями маленького синочка

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2020 - 14:32
Який молодець! Джамала захопила музичними здібностями маленького синочка
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка не марнує час на карантині

Джамала з чоловіком Бекіром Сулеймановим і синочком Емір-Рахманом залишається дома – вона підтримує режиму самоізоляції, адже артистка вагітна і намагається максимально берегтися. Тим не менш, вона вирішила допомогти тим, хто зараз в центрі епідемії і самовіддано рятує чужі життя – лікарям. І навіть влаштувала благодійний розпродаж своїх стильних речей. Вдома зірка проводить левову частину часу, розважаючи малюка – як і багато її колег, артистка перетворилася на маму-аніматора. Скориставшись нагодою, співачка вирішила долучити хлопчика до музики і зняла на відео його перші успіхи.

Джамала дала Емір-Рахману майстер-клас гри на барабані. Вона відбиває ритм на джембе і просить його ритмічно повторити почуте. Хлопчик щиро намагається і у нього чудово виходить. Крім того, він промовляє вслід за мамою розмірені ритмічні звуки.

"Ми з Еміром кожного дня дізнаємося щось нове – вчимо кримськотатарську, українську, англійську, малюємо, ліпимо і багато іншого. Якщо мама музикант, вже з раннього віку почнеш опановувати музичні інструменти. Ця гра розвиває дрібну моторику, відчуття ритму, Емір вчиться розрізняти сили звуку і, головне, це складні завдання на увагу, якої так не вистачає нам всім", - поділилася вона.

"А до гаджетів як синочок відноситься? Є від них залежність?" - запитали шанувальники. "Поки їх немає в нашому житті зовсім", - заявила співачка.

Інші ж шанувальники захопилися талантами малюка, які явно передалися йому у спадок від зіркової мами.

  • Які ви молодці!
  • Хорошечка!
  • Ахахах який милий
  • Браво
  • Клас! Почуття такту
  • Молодець
  • Супер, розумники
  • 5 Разів передивилась. Які ви класні
  • Солодкий малюк
  • Як це мило. Молодець Эмірка!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала передала шанувальникам свій кубинській настрій і показала фотосет у весняному вбранні.

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Новини України Джамала
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