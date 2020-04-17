Коли фотограф за тисячі кілометрів: Джамала підкорила ніжним домашнім фотосетом

Артистка приміряла затишний домашній лук
Поки багато скаржаться, що їм нудно і нема чим зайнятися на карантині, у Джамали інша проблема - де взяти на все час і сили. Співачка, яка зараз вагітна другою дитиною, постійно чимось зайнята - проводить онлайн виступи, розбирає гардероб і розпродає непотрібне, ну і звичайно дуже багато займається з дворічним сином Еміром-Рахманом. Так, днями артистка дала малюкові мастер-клас гри на барабані і захопила мережу його музичними здібностями.
Крім того, їй подобається красиво фарбуватися, приміряти стильні вбрання і влаштовувати фотозйомку вдома. Однак на цей раз Джамала спробувала дещо новеньке - дистанційну фотосесію з фотографом! Який при цьому перебував дуже далеко і все робив онлайн.
Для зйомки співачка вибрала футболку персикового кольору і кардиган в тон, а також джинси-кльош. Волосся вона красиво випрямила і вирішила обійтися без взуття.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Зірка зізналася, що у неї безліч планів та ідей - так що навіть не завадили б вихідні на карантині.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Фотосесія, коли фотограф за тисячі кілометрів від тебе? Чесно кажучи, не думала, що це можливо!!! Навіть коли Марина @karpiy пояснила, що мені додому привезуть камеру, вона підключається через спеціальну програму і буде знімати мене просто зі своєї квартири в Тбілісі, я не могла в це повірити
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Друзі, слава Богу, сьогодні п'ятниця! Це був такий насичений тиждень: зйомки, інтерв'ю, написання музики, вибір пісень для запису каверів, соціальні проекти, упаковка і передача речей... Словом, не знаю, що це мені дасть в умовах карантину, але я хочу, ні, я вимагаю вихідних. А на наступному тижні стільки всього запланувала, що тільки встигайте! Обіймаю вас ніжно", - поділилася Джамала.
Фолловери артистки оцінили такий незвичайний фотосет і почали обсипати її компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, що раніше Джамала передала шанувальникам свій кубинський настрій і показала фотосет у весняному вбранні.