Коли фотограф за тисячі кілометрів: Джамала підкорила ніжним домашнім фотосетом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка приміряла затишний домашній лук

Поки багато скаржаться, що їм нудно і нема чим зайнятися на карантині, у Джамали інша проблема - де взяти на все час і сили. Співачка, яка зараз вагітна другою дитиною, постійно чимось зайнята - проводить онлайн виступи, розбирає гардероб і розпродає непотрібне, ну і звичайно дуже багато займається з дворічним сином Еміром-Рахманом. Так, днями артистка дала малюкові мастер-клас гри на барабані і захопила мережу його музичними здібностями.

Крім того, їй подобається красиво фарбуватися, приміряти стильні вбрання і влаштовувати фотозйомку вдома. Однак на цей раз Джамала спробувала дещо новеньке - дистанційну фотосесію з фотографом! Який при цьому перебував дуже далеко і все робив онлайн.

Для зйомки співачка вибрала футболку персикового кольору і кардиган в тон, а також джинси-кльош. Волосся вона красиво випрямила і вирішила обійтися без взуття.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Зірка зізналася, що у неї безліч планів та ідей - так що навіть не завадили б вихідні на карантині.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Фотосесія, коли фотограф за тисячі кілометрів від тебе? Чесно кажучи, не думала, що це можливо!!! Навіть коли Марина @karpiy пояснила, що мені додому привезуть камеру, вона підключається через спеціальну програму і буде знімати мене просто зі своєї квартири в Тбілісі, я не могла в це повірити

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Друзі, слава Богу, сьогодні п'ятниця! Це був такий насичений тиждень: зйомки, інтерв'ю, написання музики, вибір пісень для запису каверів, соціальні проекти, упаковка і передача речей... Словом, не знаю, що це мені дасть в умовах карантину, але я хочу, ні, я вимагаю вихідних. А на наступному тижні стільки всього запланувала, що тільки встигайте! Обіймаю вас ніжно", - поділилася Джамала.

Фолловери артистки оцінили такий незвичайний фотосет і почали обсипати її компліментами.

Ви дуже гарні, а вагітність тільки прикрашає Вас) люблю Вас за простоту і таку щирість

Ніжність ніжна !!

Джа прекрасна як завжди!

Дуже ніжно і красиво вийшло

Які кадри

Вам дуже йде вагітність

Я вас обожнюю!!!!ви найкраща співачка і прекрасна людина, здоров'я вам міцного і сімейного щастя

Уррра! Ми так раді, що робота кипить!

Чудові фото! Сама ніжність

Дуже гарне фото

Боже животик личить до вашого лічку

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що раніше Джамала передала шанувальникам свій кубинський настрій і показала фотосет у весняному вбранні.