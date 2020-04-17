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Коли фотограф за тисячі кілометрів: Джамала підкорила ніжним домашнім фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.04.2020 - 11:31
Коли фотограф за тисячі кілометрів: Джамала підкорила ніжним домашнім фотосетом
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка приміряла затишний домашній лук

Поки багато скаржаться, що їм нудно і нема чим зайнятися на карантині, у Джамали інша проблема - де взяти на все час і сили. Співачка, яка зараз вагітна другою дитиною, постійно чимось зайнята - проводить онлайн виступи, розбирає гардероб і розпродає непотрібне, ну і звичайно дуже багато займається з дворічним сином Еміром-Рахманом. Так, днями артистка дала малюкові мастер-клас гри на барабані і захопила мережу його музичними здібностями.

Крім того, їй подобається красиво фарбуватися, приміряти стильні вбрання і влаштовувати фотозйомку вдома. Однак на цей раз Джамала спробувала дещо новеньке - дистанційну фотосесію з фотографом! Який при цьому перебував дуже далеко і все робив онлайн.

Для зйомки співачка вибрала футболку персикового кольору і кардиган в тон, а також джинси-кльош. Волосся вона красиво випрямила і вирішила обійтися без взуття.

Коли фотограф за тисячі кілометрів: Джамала підкорила ніжним домашнім фотосетом

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Зірка зізналася, що у неї безліч планів та ідей - так що навіть не завадили б вихідні на карантині.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Фотосесія, коли фотограф за тисячі кілометрів від тебе? Чесно кажучи, не думала, що це можливо!!! Навіть коли Марина @karpiy пояснила, що мені додому привезуть камеру, вона підключається через спеціальну програму і буде знімати мене просто зі своєї квартири в Тбілісі, я не могла в це повірити

Друзі, слава Богу, сьогодні п'ятниця! Це був такий насичений тиждень: зйомки, інтерв'ю, написання музики, вибір пісень для запису каверів, соціальні проекти, упаковка і передача речей... Словом, не знаю, що це мені дасть в умовах карантину, але я хочу, ні, я вимагаю вихідних. А на наступному тижні стільки всього запланувала, що тільки встигайте! Обіймаю вас ніжно", - поділилася Джамала.

Фолловери артистки оцінили такий незвичайний фотосет і почали обсипати її компліментами.

  • Ви дуже гарні, а вагітність тільки прикрашає Вас) люблю Вас за простоту і таку щирість
  • Ніжність ніжна !!
  • Джа прекрасна як завжди!
  • Дуже ніжно і красиво вийшло
  • Які кадри
  • Вам дуже йде вагітність
  • Я вас обожнюю!!!!ви найкраща співачка і прекрасна людина, здоров'я вам міцного і сімейного щастя
  • Уррра! Ми так раді, що робота кипить!
  • Чудові фото! Сама ніжність
  • Дуже гарне фото
  • Боже животик личить до вашого лічку

Коли фотограф за тисячі кілометрів: Джамала підкорила ніжним домашнім фотосетом

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що раніше Джамала передала шанувальникам свій кубинський настрій і показала фотосет у весняному вбранні.

Який молодець! Джамала захопила музичними здібностями маленького синочка Кубинський настрій: вагітна Джамала зачарувала яскравими фото в "гороховому" вбранні
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