Спортивна крихітка: MARUV показала апетитні сідниці (фото)

Анна Корсун (MARUV) точно знає, як утримувати увагу своєї багатотисячної армії шанувальників, яка суттєво збільшилася після скандалу навколо участі України в Євробаченні 2019. Зазначимо, що MARUV відмовилася від участі в конкурсі після своєї перемоги в Нацвідборі. Співачка обґрунтувала свою відмову "неприйнятними" умовами з боку організатора конкурсу з української сторони... Як би там не було, але сама виконавиця, схоже, від цього ніяк не постраждала.

Після насичених творчих буднів MARUV вирушила набиратися сил в Дубай. Під теплим сонцем арабського міста Корсун ніжиться зі своїм чоловіком Олександром, а також подругою.

При цьому навіть перебуваючи далеко від України, без звичного латексу і ботфортів, Аня вміло захоплює шанувальників пікантними фото. То в купальнику сфотографує, то покаже чуттєве фото у спідній білизні.

Та навіть під час прогулянки по місту співачка примудряється робити провокаційні знімки. Так, в один з ввечері MARUV відправилася в центр Дубая – до хмарочоса Бурдж-Халіфа. Це одна з найбільш знакових пам'яток Дубая. На її тлі Корсун зробила фото, на якому видно апетитні форми співачки.

Аню фотографують знизу-вгору, через що видно її "п'яту точку", обтягнуту чорними велосипедками. І до речі, велосипедки – тренд сезону весна-літо 2019.

Провокаційна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Також Аня потішила підписників фото з примірочної найбільшого торгово-розважального центру в світі – Дубай Молл. Судячи з підпису, Корсун приміряла сукню від Dolce & Gabbana. Однак поєднує його зі спортивною кепкою і білими кросівками.

MARUV в Дубаї (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, минулого тижня Анна Корсун показала нарешті кліп на пісню Siren Song, з якою і брала участь у Нацвідборі. І слід зазначити, що відеоробота вийшла під грифом "18+". В кадрі з'являються "криваві сцени.