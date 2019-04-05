"Ногу облизати": Володимир Остапчук спародіював MARUV з піснею Siren Song (відео)

Колаж: прес-служба

Шанувальники Остапчука відзначили, що він може відправитися на Євробачення 2019

Володимир Остапчук порадував фанів новою цікавою пародією. На цей раз "під роздачу" потрапила скандальна MARUV зі своїм новим хітом Siren Song. До речі, буквально сьогодні, 5 квітня, співачка нарешті презентувала кліп на нову пісню. Відеоробота вийшла, як завжди, провокаційною.

Що стосується провідного Остапчука, крім проведення різноманітних заходів в Україні, він майстерно жартує над самими обговорюваними темами в мережі, приправляючи все часткою іронії. В пародіях Остапчука важливі не тільки слова, але і символічний візуальний ряд.

Історія, яка показана на відео, стосуэться ситуації з співачкою MARUV під час Нацвыдбору на Євробачення 2019. За сюжетом, Володимиру Остапчуку сниться страшний сон: за браком кандидата, єдиним, хто може представити Україну на пісенному конкурсі стає саме він. Агенти "Відділу по боротьбі з Євробаченням" заявляються до артиста додому і добровільно-примусово змушують представити країну на пісенному конкурсі. Комічність ситуації полягає в тому, що Остапчук повинен виступити в ролі самої MARUV, зберігаючи її стиль "інтелігентної провокації", щоб глядач не помітив підміни.

Ввова Остапчук — Еurovision Сон (пародія MARUV — Siren Song)

"Я приймаю музичний виклик на пісню Марув #sirensong Я вірю, що кожен з вас повинен побачити наші Bang дебати і оцінити, що крутіше - оригінал або пародія. Нехай ваші лайки і коменти нас розсудять. Жодних стадіонів, збираємося на моєму каналі. Youtube, так YouTube. Даю на перегляд 24 години. Поглянь те" -- іронічно написав Остапчук в своєму Instagram-акаунті.

Шанувальники творчості Остапчука вже залишили відгуки на його Youtube-каналі:

"Вам тоже кажется, что Остапчук снимает клипы лучше, чем весь наш Украинский кинематограф и половина шоу-биза? Вова, это шедевр!"

"Вова, ваши пародии крутые, продолжайте в том же направлении"

"Вова, давай! В Сердючку сначала тоже не верили, а потом 2 место на Евровидение!﻿"

"Вовка, это лучшее в ленте за неделю. Пожизненные лайки, если будет видео с бекстейджа"

"Сходить нова зірка на небеса українського бізнес, пародії просто жир"

"Это шедевр!!!! Особенно с соседом эпично, проржался! Вот она, настоящая интеллигентная провокация)) Вова, а дуэт с Марув будет?﻿"

"Очень хорошо получилось, посмеялась от души) жду еще пародий﻿"

"Клаасно! Треба продовжувати)﻿"

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук назвав топ-5 найкрасивіших і фотогенічних місць України - відзначаємо на карті!

Також до цього Остапчук поскаржився на залежність молоді від соцмереж.