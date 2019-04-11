Спортивная крошка: MARUV показала аппетитные ягодицы (фото)

Анна Корсун (MARUV) точно знает, как удерживать внимание своей многотысячной армии поклонников, которая существенно увеличилась после скандала вокруг участия Украины в Евровидении 2019. Отметим, что MARUV отказалась от участия в конкурсе после своей победы в Нацотборе. Певица обосновала свой отказ "неприемлемыми" условиями со стороны организатора конкурса с украинской стороны… Как бы там ни было, но сама исполнительница, похоже, от этого никак не пострадала.

После насыщенных творческих будней MARUV отправилась набираться сил в Дубай. Под теплым солнцем арабского города Корсун нежится со своим супругом Александром, а также подругой.

При этом даже находясь вдалеке от Украины, без привычного латекса и вызывающих ботфортов, Аня умело восхищает поклонников пикантными фото. То в купальнике сфотографирует, то покажет чувственное фото в нижнем белье.

И даже во время прогулки по городу певица ухитряется делать провокационные снимки. Так, в один их вечером MARUV отправилась в центр Дубая – к небоскребу Бурдж-Халифа. Это одна из самых знаковых достопримечательностей Дубая. На ее фоне Корсун сделала фото, на котором видно аппетитные формы певицы.

Аню фотографируют снизу-вверх, из-за чего видно ее "пятую точку", обтянутую черными велосипедками. И кстати, велосипедки – тренд сезона весна-лето 2019.

Провокационная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Также Аня позабавила подписчиков фото из примерочной самого крупного торгово-развлекательного центра в мире – Дубай Молл. Судя по подписи, Корсун примерила платье от Dolce & Gabbana. Однако сочетает его со спортивной кепкой и белыми кроссовками.

MARUV в Дубае (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, на прошлой неделе Анна Корсун показала наконец клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+". В кадре появляются "кровавые" сцены.