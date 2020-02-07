Спортивна крихітка: Дженніфер Лопес в напівпрозорому спортивному костюмі показала рельєфне тіло

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Лопес знаходиться на піку своєї форми

Схоже, що 50-річна Дженніфер Лопес і не планує розслаблятися ні на хвилину. Після грандіозного виступу на Супербоулі-2020 (Super Bowl LIV - вирішальна гра Національної футбольної ліги США в сезоні 2019 року) варто було б очікувати, що латиноамериканська красуня цілком заслужено візьме собі відпустку. Однак це не про Лопес. Зірка фільму "Стриптизерки" буквально відразу ж після Супербоула повернулася до насичених тренувань. Зазначимо, що Джей Ло - справжня фанатка тренувань. Співачка сама зробила фігуру мрії і тепер кожен день підтримує її в ідеальній формі. Тим більше, що під час підготовки до виступу з Шакірою Лопес на час довелося закинути спортивний режим. Пора надолужувати згаяне!

При цьому Лопес дуже часто потрапляє в об'єктив папараці на вході або виході зі спортзалу в Майамі. Кожен раз 50-річна поп-діва знаходиться на піку "спортивного стилю". І постійно демонструє нові спортивні костюми. Лопес не зраджує собі, вибираючи максимально облягаючі топи та лосини. На цей раз Джей Ло прийшла в спортзал в білосніжному костюмі з яскравим геометричним принтом і з написами. При цьому біла футболка, з зав'язаними на грудях кінцями, напівпрозора, тому також можна розглянути спортивний бра-топ виконавиці. На білосніжних легинсах можна прочитати назви французьких вулиць - дуже оригінальний принт.

Джей Ло по дорозі в зал (скріншоти поста: instagram.com/thehollywoodpipeline)

Стильний образ актриси і співачки завершують зручні білі кросівки для залу. Довге густе волосся Джей Ло зібрала у високий пучок на потилиці. З аксесуарів віддала перевагу сонцезахисним окулярам з рожевим склом і невеликим сережками-гвздикам. Все ж красуня в курсі, що її скрізь чатують папараці. Тому навіть перед тренуваннями потрібно бути на піку форми.

Спортивна Джей Ло (скріншоти поста: instagram.com/jlo.lovers)

Перед входом в спортзал Лопес зустрів її тренер Додд Ромеро, який тренує інших знаменитостей. Дженніфер і Додд мило привітали один одного, поцілувавшись в щоки.

При цьому повернувшись спиною до камери, Лопес дала розглянути свої пікантні округлі форми. Так, дивлячись на 50-річну Джей Ло відразу ж хочеться відправитися в спортзал. Ну або хоча б присісти раз 50 мінімум.

До речі, до цього Джей Ло "засікли" на прогулянці з 11-річною дочкою Еммою. І на цей раз зіркова мама підкорила фанів точеними формами в яскравому костюмі з анімалістичним принтом.

Джей Ло з дочкою Еммою (скріншоти поста: instagram.com/jlo.lovers)

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес вразила розкішними формами і залізним пресом.