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У кроп-топі і легинсах: Дженніфер Лопес вразила пишними формами і залізним пресом

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.01.2020 - 21:21
У кроп-топі і легинсах: Дженніфер Лопес вразила пишними формами і залізним пресом
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка готується до Super Bowl 2020

Дженніфер Лопес старанно готується до майбутнього СуперБоулу. Співачка показала короткий ролик, де вони зі своєю командою репетирують, імітуючи гру на гітарі і весело сміючись. У підписі до емоційного і живого відео вона додала: "Через тиждень після #SuperBowl... Ви можете сказати, що ми схвильовані?!". У ролику Дженніфер виглядає неймовірно щасливою і сяючою. На ній надіті легінси кольору хакі, а також топ і біла футболка. Волосся вона заплела у високий хвіст, а макіяж зробила мінімальний, щоб нічого не заважало працювати в повну силу. До речі, такий образ ще раз підкреслив, що 50-річна зірка знаходиться у відмінній формі! "Ми вже не можемо дочекатися!", – не втрималися шанувальники.

Джей Ло готується до виступу (відео: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, в ніч з 2-го на 3-е лютого в рамках 54-го СуперБоула зустрінуться дві команди: Сан-Франциско і Канзас-Сіті. Примітно, що для Сан-Франциско це сьомий вихід в Супербоул в історії, і цілих п'ять із шести команда виграла. Канзас також сильний: вони грали у вирішальному матчі два рази і здобули одну перемогу. Матч відбудеться в Майамі-Гарденс, штат Флорида, на арені Hard Rock Stadium, в 1:30 по київському часу.

У кроп-топі і легинсах: Дженніфер Лопес вразила пишними формами і залізним пресомДжей Ло у відмінній формі! (фото: instagram.com/jlo)

За традицією, в перерві між грою відбудеться шоу. Цей момент не менш привабливий, ніж сам поєдинок, так як для участі в ньому запрошують кращих артистів. Про те, що в цього разу глядачів розважатимуть відразу дві зірки світового масштабу – Шакіра і Дженніфер Лопес, самі знаменитості повідомили ще кілька місяців тому.

У кроп-топі і легинсах: Дженніфер Лопес вразила пишними формами і залізним пресом

Дженніфер Лопес і Шакіра (фото: instagram.com/jlo)

Обидві співачки написали про це в своїх мікроблогах, подякувавши за можливість, надану ним. Як Дженніфер, так і Шакіра зізналися, що дуже щасливі брати участь у подібному заході. Що не дивно – це честь для кожного артиста. До цього на сцені СуперБоула встигли засвітитися Майкл Джексон, Леді Гага, Брітні Спірс, Мадонна, Maroon 5 і багато інших. Цікаво, що гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги пройде 2 лютого – в день народження Шакіри.

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