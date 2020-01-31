Королева гламуру: Дженніфер Лопес показала, як створити трендовий блискучий макіяж на кожен день

Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Блиск завжди доречний!

Дженніфер Лопес і блиск – поняття практично синонімічні. Зірка обожнює сяючі сценічні вбрання й сукні на вихід. Елементи діамантового світіння вона привносить і у повсякденне життя. Чого тільки варта її знаменита чашка, густо усипана камінням, що переливається! До речі, вона стала головною деталлю нового ролика для Hard Rock Hotels за участю знаменитості. Зрозуміло, у макіяжі Джей Ло також обирає глянцеві текстури, а не матові. Причому вона вміє зробити так, то блиск виглядає натурально і доречно не тільки на сцені, але і в повсякденному житті. Беремо приклад!

Дженніфер любить блиск у всьому (фото: instagram.com/jlo)

Останні фото в мікроблозі знаменитості присвячені саме такого макіяжу. 50-річна зірка для виходу в світ зробила мейк-ап в натуральних відтінках. Для очей вона вибрала легкі коричнево-бронзові smoky eyes, розтушовані разом з золотистими тінями. Цікава деталь: мінімум акценту на вії.

Губи ж Лопес підкреслила бежевим олівцем, а зверху нанесла нейтральний блиск. Брови співачка вирішила також не чітко промальовані, а максимально натуральні. Вилиці вона підкреслила персиковими рум'янами. А потім пройшлася по всій шкірі золотистим хайлайтером. До речі, такий макіяж не тільки зробив образ гламурним і стильним, але і візуально «збавив» років і без того вічно молодій співачці.

Дженніфер Лопес показує трендовий макіяж (фото: instagram.com/jlo)

Варто відзначити, що такий мейк-ап відмінно підійде практично всім типажам зовнішності. А ще – завдяки нейтральності – доповнить будь-які образи, як кежуал, так і діловий або ж вечірній. Дженніфер цього разу вибрала повсякденну «класику». Згадавши про свої коріння, вона приміряла білу футболку з написом Bronx Magic Girl, доповнивши її великими сережками-кільцями.

Нагадаємо, зараз співачка активно готується до виступу на СуперБоуліі практично весь час присвячує репетиціям. У перервах же вона намагається приділити час близьким – коханому чоловікові та дітям. Які, до речі, відвідують її на тренуваннях.