Спортивная крошка: Дженнифер Лопес в полупрозрачном спортивном костюме показала рельефное тело

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Лопес находится на пике своей формы

Похоже, что 50-летняя Дженнифер Лопес и не планирует расслабляться ни на минуту. После грандиозного выступления на Супербоуле-2020 (Super Bowl LIV - решающая игра Национальной футбольной лиги США в сезоне 2019 года) стоило бы ожидать, что латиноамериканская красотка вполне заслуженно возьмет себе отпуск. Однако это не про Лопес. Звезда фильма “Стриптизерши” буквально сразу же после Супербоула вернулась к насыщенным тренировкам. Отметим, что Джей Ло - истинная фанатка тренировок. Певица сама сделала фигуру мечты и теперь каждый день поддерживает ее в идеальной форме. Тем более, что во время подготовки в выступлению с Шакирой Лопес на время пришлось забросить спортивный режим. Пора наверстывать упущенное!

При этом Лопес очень часто попадает в объектив папарацци на входе или выходе из спортзала в Майами. Каждый раз 50-летняя поп-дива находится на пике “спортивного стиля”. И постоянно демонстрирует новые спортивные костюмы. Лопес не изменяет себе, выбирая максимально облегающие топы и лосины. На этот раз Джей Ло пришла в спортзал в белоснежном костюме с ярким геометрическим принтом и с надписями. При этом белая футболка, с завязанными на груди концами, полупрозрачная, из-за чего также можно рассмотреть спортивный бра-топ исполнительницы. На белоснежных легинсах можно прочесть названия французских улиц - очень оригинальный принт.

Джей Ло по дороге в зал (скриншоты поста: instagram.com/thehollywoodpipeline)

Стильный образ актрисы и певицы завершают удобные белые кроссовки для зала. Длинные густые волосы Джей Ло собрала в высокий пучок на затылке. Из аксессуаров отдала предпочтение солнцезащитным очкам с розовым стеклом и небольшим сережкам-гвздикам. Все же красотка в курсе, что ее повсюду караулят папарацци. Поэтому даже перед тренировками нужно быть на пике формы.

Спортивная Джей Ло (скриншоты поста: instagram.com/jlo.lovers)

Перед входом в спортзал Лопес встретил ее тренер Додд Ромеро, который также тренирует других знаменитостей. Дженнифер и Додд мило поприветствовали друг друга, поцеловавшись в щеки.

При этом повернувшись спиной к камерам, Лопес дала рассмотреть свои пикантные округлые формы. Да, глядя на 50-летнюю Джей Ло сразу же хочется отправиться в спортзал. Ну или хотя бы присесть раз 50 минимум.

Кстати, до этого Джей Ло "засекли" на прогулке с 11-летней дочкой Эммой. И на этот раз звездная мама покорила фанов точеными формами в броском костюме с анималистичным принтом.

Джей Ло с дочкой Эммой (скриншоты поста: instagram.com/jlo.lovers)

Напомним, ранее Дженнифер Лопес блеснула роскошными формами и железным прессом.