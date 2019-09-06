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Оце гнучкість! 45-річна Вікторія Бекхем демонструє спортивну фігуру і неймовірну розтяжку

Lite » Мода 06.09.2019 - 19:18
Оце гнучкість! 45-річна Вікторія Бекхем демонструє спортивну фігуру і неймовірну розтяжку
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Ікона стилю показала елемент тренування

Вікторія Бекхем – справжній трудоголік. І це стосується не тільки її кар'єри – як відомо, популярний дизайнер і бізнес-вумен вкладає в свої колекції і проекти душу, проводячи на роботі багато часу.

Не менше уваги вона приділяє сім'ї. Так, за словами Вікторії, вона щодня прокидається близько 6-ї години, щоб встигнути зробити свої ранкові ритуали краси, а потім приготувати сніданок чоловікові і дітям і відправити останніх на навчання. У перервах же вона встигає зайнятися спортом, про що красномовно свідчить її постать.

Оце гнучкість! 45-річна Вікторія Бекхем демонструє спортивну фігуру і неймовірну розтяжкуВікторія у новій колекції (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Кілька годин тому Вікторія показала нове фото в спортивному вбранні. Вона приміряла костюм – топ і легінси – з лінії, розробленої для відомої американської марки Reebok. Колекція, яка називається Reebok xVictoria Beckham, тільки надійшла в продаж. Серія натхненна рухом і вільним вуличним духом, але жіночність і м'якість, які виражені в кольорах та крої, в ній грають ключову роль. Вікторія продемонструвала їх повною мірою. А також і свою спортивну підготовку.

Оце гнучкість! 45-річна Вікторія Бекхем демонструє спортивну фігуру і неймовірну розтяжкуНова лінія вже надійшла в продаж (фото: instagram.com/victoriabeckham)

45-річна діва показала кадр із спортивного залу, де займається йогою. Вона робить досить складну асану, яка вимагає розтяжки і певної фізичної підготовки. Вікторія, яка давно захоплюється популярною нині індійської практикою, легко змогла виконати позу, при цьому тримаючи в руках телефон. "Хто сказав, що я не можу займатися йогою?!, – підписала вона його.

Оце гнучкість! 45-річна Вікторія Бекхем демонструє спортивну фігуру і неймовірну розтяжкуВікторія і Елтон Джон (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Втім, у здібностях Бекхем ніхто і не сумнівався. А чоловік Елтона Джона, британський кінорежисер Девід Ферніш, написав: "Ніяких слідів пасти, яку ти їла". Нагадаємо, нещодавно Вікторія була з сім'єю на відпочинку, де компанію їм складав і музикант зі своїм чоловіком. Сім'ї давно дружать і часто проводять разом вікенд.

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