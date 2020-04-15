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Маленька модниця: Вікторія Бекхем показала "пророче" фото з дитинства

Lite » Культура 15.04.2020 - 20:32
Маленька модниця: Вікторія Бекхем показала "пророче" фото з дитинства
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка порадувала мережу оригінальним фото

Вікторія Бекхем любить постити архівні фото. У неї на сторінці можна знайти як кадри з їх з Девідом Бекхемом молодості, так і кумедні знімки дітей. А сьогодні, 15-го квітня, зірка продемонструвала своє власне дитяче фото. І не просте, а «пророче». Так, на знімку знаменитість постала ще зовсім крихтою. Але вже тоді – модною і стильною. Дівчинка одягнена в червоно-чорний латексний плащ з відкладним коміром і малюнками на кишенях, крислатий капелюшок, а також гумові чобітки їм в тон.

Маленька модниця: Вікторія Бекхем показала &quot;пророче&quot; фото з дитинстваТе саме фото (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Поруч знаменитий дизайнер розмістила фото з показу осінньо-зимової колекції 2012 власного бренду. «Знайшла кілька моїх старих дитячих фотографій минулої ночі... Дивно. VB Осінь/Зима 2012», – написала Вікторія. Справа в тому, що вбрання дівчини, створене самою Виторією, дуже нагадує описаний вище костюм крихітки на фото. Так що доля Бекхем явно була вирішена з самого дитинства. Цей факт відзначили і шанувальники знаменитої бізнесвумен, написавши, що вона завжди була фешіонистою. І це неймовірно дивний збіг...

Маленька модниця: Вікторія Бекхем показала &quot;пророче&quot; фото з дитинства

Вікторія любить радувати мережу унікальними кадрами (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На днях Вікторія показала ще одне кумедне дитяче фото – тільки не своє, а єдиної дочки Харпер Севен. Зворушливий кадр зіркова мама виклала на честь Великодня. На ньому дівчинка стоїть у білому платтячку, а доповнює образ червоний бантик в волоссі. В руках улюблениця всієї родини тримає величезну писанку. Виглядає дівчинка, якій нині виповнилося вже 8, просто чарівною.

Харпер Севен в ранньому дитинстві (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Знайдено найсолодші спогади про Харпер з пасхального минулого. Мої думки з усіма в цю зовсім іншу великодню неділю», – написала Вікторія під знімком. А у відповідь зібрала ціле море приємних слів і позитивних послань від фоловерів. Вони обожнюють, коли зірка ділиться знімками з особистого архіву. Хоча кадри знаменитої родиниа Бекхем зі теперішнього життя теж ідуть на ура.

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