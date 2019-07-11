"Зовсім не хочеться": Холостяк 9 заінтригував новинами з сонячного Парижа

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Закохані поділилися своїми грандіозними планами

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова провели незабутній вікенд у Парижі. Пара прилетіла до Франції, щоб відзначити день народження дівчини, якій 9 липня виповнився 21 рік. Микита подарував коханій поїздку в Діснейленд, а ввечері пара прогулялася біля головної міської пам'ятки – Ейфелевої вежі, влаштувавши справжню романтику у підніжжя. Але все хороше має властивість закінчуватися, і відпустка пари також підійшов кінця, про що Микита повідомив в Instagram.

Екс-холостяк опублікував сонячне фото на фоні символу Парижа, на якому позує разом з Дашею. Пара повідомила, що летить в Україну, але попереду у них грандіозні плани, про які закохані повідомили в сторіз.

"Зовсім не хочеться в цей раз залишати Париж. Але у нас попереду великі справи. Вже дивилися історії, знаєте, куди ми далі летимо?" - заінтригував Микита.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Виявилося, що пара зібралася в Одесу на міжнародний кінофестиваль. Микита також проговорився про те, що з Парижа разом з ними в Україну буде летіти і легендарна актриса Катрін Деньов.

Скріншот відео

Шанувальників порадували новини від їх улюбленої пари. Вони не залишили Микиту і Дашу без компліментів, в черговий раз підкресливши, що вони чудово виглядають разом.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Приємно на вас дивитися", "Які ж ви гарні. Щастя вам!" "Красиві!", "Милашки!", "Ідеальна пара", "Чудово відпочили. Одна романтика. Молодці!", "Дуже гарні обоє, просто милашки! Обожнюю вас, ви просто пара на всі 100%!", "Красотулечки, люблюмочки", - писали шанувальники.

Скріншот коментарів

Раніше Микита Добринін показав романтику на даху паризького готелю, де зупинився разом з Дашею. Пара накрила стіл прямо на балконі.