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"Хотілося кричати!": переможниця Холостяк 9 вразила сюрпризом від коханого в Парижі

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.07.2019 - 14:05
"Хотілося кричати!": переможниця Холостяк 9 вразила сюрпризом від коханого в Парижі
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Коханий зворушив дівчину своїм вчинком день її народження

Холостяк 9 Микита Добринін не перестає балувати свою обраницю Дарину Квіткову. Дівчина вже встигла похвалитися тим, що її коханий подарував їй поїздку в Париж. Пара насолоджується містом і один одним, не боячись більше бути поміченими. Виявилося, що в столицю Франції закохані прилетіли не просто так, адже 9 липня Даша відсвяткувала день народження! З такого приводу Микита влаштував їй сюрприз і зробив неймовірний подарунок. Про це дівчина детально розповіла в Instagram.

Так, екс-холостяк обрадував обраницю зранку букетом квітів, а після - повіз дивитися паризький Діснейленд, здійснивши мрію Даші!

"Мій ранок почався з того, що я вдарилася лобом об скляний кут столу, коли перекидався спросоння в ліжку. Відкривши очі, я побачила, що ти стоїш з букетом квітів і поздоровляєш мене з моїм днем. Я подумала: І коли ти встиг, зараз же лише 8 ранку? За сніданком я отримала конверт, в якому були квитки в Діснейленд. Мені хотілося верещати, але ми сиділи в тихому місці, тому я танцювала попою на стільці, а очі наповнилися сльозами щастя", - зізналася Даша.

&quot;Хотілося кричати!&quot;: переможниця Холостяк 9 вразила сюрпризом від коханого в Парижі

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Вона зворушливо звернулася до Микити, назвавши його своїм найкращим подарунком. Обраниця екс-холостяка подякувала коханому чоловіку за те, що він подарував незабутні емоції і розділив їх з неї.

"Чи варто мені говорити, що мій найголовніший подарунок - це ти? Спасибі, що кожен день я відчуваю себе щасливою і коханою. Спасибі, що з тобою можна веселитися, як маленькій дитині, танцювати під пісні мультфільмів, та й взагалі, яка різниця скільки тобі років, якщо тебе щасливим робить дитяча іграшка? Тепер додому з нами летить Шериф Вудді і вушка Мінні Маус. happy birthday, дівчинка Даша!" - написала дівчина.

 

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даринка супроводила емоційний текст веселим фотосетом на фоні казкових замків і веж. Вона позувала в кросівках і джинсовому платті-сорочці і з кумедними "вушками" Міні-Маус на голові.

Шанувальники дівчини приєдналися до привітань і захоплювалися тим, як гармонійно і щасливо виглядають Даша і Микита.

"Супер-подарунки і свято! З Днем Народження! Найголовніший подарунок у вас вже є! Нехай і все інше, що ви хочете, збувається!", "Я знала, що ви в Дісней підете! Які молоді і красиві! Щастя тобі і з днем народження!", "З днем народження! Будь такою ж щасливою завжди!" - писали коментатори.

&quot;Хотілося кричати!&quot;: переможниця Холостяк 9 вразила сюрпризом від коханого в Парижі

&quot;Хотілося кричати!&quot;: переможниця Холостяк 9 вразила сюрпризом від коханого в Парижі

Скріншот коментарів

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін показав постільне фото і поділився подробицями життя з обраницею.

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