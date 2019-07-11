"Совсем не хочется": Холостяк 9 заинтриговал новостями из солнечного Парижа

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Влюбленные поделились своими грандиозными планами

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова провели незабываемый викенд в Париже. Пара прилетела во Францию, чтобы отметить день рождения девушки, которой 9 июля исполнился 21 год. Никита подарил возлюбленной поездку в Диснейленд, а вечером пара прогулялась около главной городской достопримечательности – Эйфелевой башни, устроив настоящую романтику у подножья. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться, и отпуск пары также подошел концу, о чем Никита сообщил в Instagram.

Экс-холостяк опубликовал солнечное фото на фоне символа Парижа, на котором позирует вместе с Дашей. Пара сообщила, что улетает в Украину, но впереди у них грандиозные планы, о которых влюбленные сообщили в сториз.

"Совсем не хочется в этот раз покидать Париж. Но у нас впереди великие дела. Уже смотрели истории, знаете, куда мы дальше летим?" - заинтриговал Никита.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Оказалось, что пара собралась в Одессу на международный кинофестиваль. Никита также проговорился о том, что из Парижа вместе с ними в Украину будет лететь и легендарная актриса Катрин Денев.

Скриншот видео

Поклонников порадовали новости от их любимой пары. Они не оставили Никиту и Дашу без комплиментов, в очередной раз подчеркнув, что они отлично смотрятся вместе.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Приятно на вас смотреть", "Які ж ви гарні. Щастя вам!", "Красивые!", "Милашки!", "Идеальная пара", "Прекрасно отдохнули. Одна романтика. Молодцы!", "Дуже гарні обоє, просто милашки! Обожнюю вас, ви просто пара на всі 100%!", "Красатулечки, люблюмочки", - писали поклонники.

Скриншот комментариев

Ранее Никита Добрынин показал романтику на крыше парижского отеля, где остановился вместе с Дашей. Пара накрыла стол прямо на балконе.