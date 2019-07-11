"Створені одне для одного: Холостяк 9 зворушив романтичним кадром з коханою в Парижі

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Микита Добринін показав ефектний кадр з готельного номера

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця, 21-річна Даша Квіткова проводять романтичну відпустку в Парижі. Пара з задоволенням ділиться фото і відео з міста романтиків і розповідає про свої враження від першої спільної поїздки в столицю Франції, коли закоханим непотрібно було ховатися від сторонніх, боячись бути застуканими зненацька. У Парижі Даша зустріла свій день народження, а коханий зробив їй приємний сюрприз – відвіз в Діснейленд, де екс-холостяк і його обраниця весело провели час. Микита також вирішив поділитися в Instagram враженнями від відвідування європейської столиці.

Він опублікував романтичне фото, зроблене на балконі номера. Микита позує у світлій сорочці з підкоченими рукавами, джинсах і босоніж. Він простягнув келих назустріч коханій. На задньому фоні видно невеликий столик з фруктами, солодощами і пляшкою шампанського, а також букетом квітів.

"Знаєте, як кажуть: неважливо де, а важливо з ким. Все так. З коханими людьми і знайомий місто відривається заново. Але все ж приємно проводити час в спокої, наприклад, на ідеальною паризької даху готелю", - зізнався екс-холостяк.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Під знімком закоханих шанувальники залишили безліч коментарів. Вони раділи за пару і захоплювалися їх трепетним ставленням один до одного.

"Красива пара! Щастя вам", "Насолоджуйтесь один одним", "Завжди приємно на вас дивитися. Ви класна пара", "Розумники! Нехай так буде forever!", "Той випадок, коли хочеться продовження хорошого фільму, і ось воно на вашому прикладі на Вас приємно дивитися. Спасибі Вам за подаровані емоції", "А Микита поруч з Дашуней помолодшав, все-таки гармонія і любов йде всім на користь, і ви СУПЕР красива пара", "Просто захоплююся вами! Ви просто створені один для одного!" - відзначали захоплені фоловери.

Скріншот коментарів

Раніше переможниця Холостяк 9 Дар'я Квіткова поділилася романтичним відео з Парижа, на якому вона танцює і цілується з коханим на фоні Ейфелевої баші.