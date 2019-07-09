ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Секс у великому місті": Холостяк 9 повторив кадр з культового серіалу

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.07.2019 - 15:26
"Секс у великому місті": Холостяк 9 повторив кадр з культового серіалу
Фото: Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Закохані зібралися провести день народження Дарії тільки удвох

 Пара, яка утворилася на проекті Холостяк 9 має всі шанси на тривалі стосунки, вважають прихильники шоу. Микита Добринін і Дарина Квіткова, після того, як було оголошено фінал передачі і остаточний вибір "холостяка", викладають в мережі фото і відео своїх романтичних пригод, в щирості яких складно засумніватися.

 Особливим зачаруванням захоплюють кадри з Парижа, куди закохані відправилися на святкування дня народження Дарії. Знімки на тлі Ейфелевої вежі, прогулянки по вуличках "міста любові" нещодавно доповнилися коротким відео з балкона паризького готелю, на якому Микита і Дарина спробували повторити сцену з відомого серіалу "Секс у великому місті". Пристрасний поцілунок сподобався фанатам пари, про що вони відразу ж написалаи в коментарях.

Відео: Романтичний поцілунок Микити Добриніна і Дар'ї Квитковой (instagram.com/nikitadobrynin)

"Надихнулися серіалом "Секс і місто" і записали свою версію", - написала Дар'я в Instagram у своїй день народження.

"Дуже щасливий, що в цей день ми тільки вдвох і всі мрії так реальні. З днем народження", - написав Микита на своїй сторінці під відео з поцілунком.

 
  • Ну, нарешті хоч один холостяк щасливий
  • Париж прекрасний завжди, приємного відпочинку
  • Десь я вже бачила таке, дуже мило
  • Красиві, вауууу
  • Як приємно на вас дивитися!!! Хочеться, щоб ваша іскра і щастя в очах ніколи не згасло!!!
  • Любов - це найкраще, що може статися з Людиною
  • Клас, які ви милі. Скільки любові і ніжності
  • Так романтично, як у французькому кіно
  • Mon amour
  • Які ж ви милі і закохані
  • Привітання для вашої другої половини. Щастя, світлих і радісних днів, незабутніх емоцій. Тримайтеся один одного. Цю історію можливо хтось, колись опише в романі.

Крім того, в сториз Микита Добринін розповів про свої ранкові пригоди з пошуком вітального букета для коханої. Виявилося, що в 8 ранку купити квітів у Парижі практично не можливо, але холостяк впорався з цим завданням.

&quot;Секс у великому місті&quot;: Холостяк 9 повторив кадр з культового серіалу

Фото: Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, що Холостяк 9 вже ділився кадрами з романтичної поїздки, зачарувавши ніжними зйомками з коханою в Парижі.

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін показав постільне фото з коханою і розповів про їх проведення часу.

До речі, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розповіла, як наводить затишок в будинку.

"Хочу зробити сюрприз!" Переможниця Холостяк 9 проговорилася про подарунок коханому Чудово і складно: Холостяк 9 висловився про вагітність обраниці
Новини України ХолостякМикита Добринін
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся