"Секс у великому місті": Холостяк 9 повторив кадр з культового серіалу

Фото: Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Закохані зібралися провести день народження Дарії тільки удвох

Пара, яка утворилася на проекті Холостяк 9 має всі шанси на тривалі стосунки, вважають прихильники шоу. Микита Добринін і Дарина Квіткова, після того, як було оголошено фінал передачі і остаточний вибір "холостяка", викладають в мережі фото і відео своїх романтичних пригод, в щирості яких складно засумніватися.

Особливим зачаруванням захоплюють кадри з Парижа, куди закохані відправилися на святкування дня народження Дарії. Знімки на тлі Ейфелевої вежі, прогулянки по вуличках "міста любові" нещодавно доповнилися коротким відео з балкона паризького готелю, на якому Микита і Дарина спробували повторити сцену з відомого серіалу "Секс у великому місті". Пристрасний поцілунок сподобався фанатам пари, про що вони відразу ж написалаи в коментарях.

Відео: Романтичний поцілунок Микити Добриніна і Дар'ї Квитковой (instagram.com/nikitadobrynin)

"Надихнулися серіалом "Секс і місто" і записали свою версію", - написала Дар'я в Instagram у своїй день народження.

"Дуже щасливий, що в цей день ми тільки вдвох і всі мрії так реальні. З днем народження", - написав Микита на своїй сторінці під відео з поцілунком.

Ну, нарешті хоч один холостяк щасливий

Париж прекрасний завжди, приємного відпочинку

Десь я вже бачила таке, дуже мило

Красиві, вауууу

Як приємно на вас дивитися!!! Хочеться, щоб ваша іскра і щастя в очах ніколи не згасло!!!

Любов - це найкраще, що може статися з Людиною

Клас, які ви милі. Скільки любові і ніжності

Так романтично, як у французькому кіно

Mon amour

Які ж ви милі і закохані

Привітання для вашої другої половини. Щастя, світлих і радісних днів, незабутніх емоцій. Тримайтеся один одного. Цю історію можливо хтось, колись опише в романі.

Крім того, в сториз Микита Добринін розповів про свої ранкові пригоди з пошуком вітального букета для коханої. Виявилося, що в 8 ранку купити квітів у Парижі практично не можливо, але холостяк впорався з цим завданням.

Фото: Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Нагадаємо, що Холостяк 9 вже ділився кадрами з романтичної поїздки, зачарувавши ніжними зйомками з коханою в Парижі.

Раніше Холостяк 9 Микита Добринін показав постільне фото з коханою і розповів про їх проведення часу.

До речі, переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова розповіла, як наводить затишок в будинку.