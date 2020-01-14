Погодилася на експеримент: Мішина Ксенія показала новий імідж 7-річного сина

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

Актриса зізналася, що чекає нелегкої розмови з директоркою школи

Переможниця Танців з зірками 2019, популярна українська актриса Ксенія Мішина любить ефектні перевтілення - так, нещодавно вона з'явилася в ефектному образі ретро-діви з 80-их. Так що не дивно, що після довгих умовлянь вона дозволила і своєму 7-річному синові Платону трохи поекспериментувати. Результатом зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото мама з сином відображені в ліфті. Задоволений Платон став володарем стильної зачіски і яскраво-синього волосся. Актриса зізналася, що чекає непростої розмови у школі дитини, однак його щастя того варто.

"Коротше, я здалася )) Після численних прохань та благань цього пацанчика, я погодилася на експеримент по зміні стилю і кольору волосся... Готуюся тепер до розмов з директрисою і класним керівником )) але все ж не передати рівень щастя та радісних криків ))) Матусі, а ви погоджуєтеся з подібними бажаннями?" - поділилася Мішина.

Фото: Ксенія Мішина з сином (instagram.com/misha.k.ua)

Таке рішення викликало суперечки серед підписників Ксенії - деякі поставилися негативно до таких змін, проте більшість все ж вважають, що дитина має право на самовираження і батьки повинні її підтримувати в межах розумного.

Я б теж дозволила) самовираження дитини це дуже важливо) тільки з татухами після 18ти)))

Вау. Ось це потужно

діти - особистості!!! Ми теж пішли на такий крок) наш 10 річний шатен ставши блондином

Бомбезно

Прикольно. Дитина має право на самовираження.

Який жах

Який він красивий, капець просто

Який же красний)Просто пацан)крутій сильний та водночас такий милий хлопчик!!! Ксюша ти молодець!

Звичайно!!!я б сама таке зробила

Ти супер мама.

Всі дівчата його в школі

Круто, а я ще тримаюся, у мене та ж історія)))

Вау, крута зачіска

Скріншот коментарів (instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина показала рідкісні фото з сином з відпочинку у Єгипті.