Погодилася на експеримент: Мішина Ксенія показала новий імідж 7-річного сина

Актриса зізналася, що чекає нелегкої розмови з директоркою школи
Переможниця Танців з зірками 2019, популярна українська актриса Ксенія Мішина любить ефектні перевтілення - так, нещодавно вона з'явилася в ефектному образі ретро-діви з 80-их. Так що не дивно, що після довгих умовлянь вона дозволила і своєму 7-річному синові Платону трохи поекспериментувати. Результатом зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На фото мама з сином відображені в ліфті. Задоволений Платон став володарем стильної зачіски і яскраво-синього волосся. Актриса зізналася, що чекає непростої розмови у школі дитини, однак його щастя того варто.
"Коротше, я здалася )) Після численних прохань та благань цього пацанчика, я погодилася на експеримент по зміні стилю і кольору волосся... Готуюся тепер до розмов з директрисою і класним керівником )) але все ж не передати рівень щастя та радісних криків ))) Матусі, а ви погоджуєтеся з подібними бажаннями?" - поділилася Мішина.
Фото: Ксенія Мішина з сином (instagram.com/misha.k.ua)
Таке рішення викликало суперечки серед підписників Ксенії - деякі поставилися негативно до таких змін, проте більшість все ж вважають, що дитина має право на самовираження і батьки повинні її підтримувати в межах розумного.
Скріншот коментарів (instagram.com/misha.k.ua)
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина показала рідкісні фото з сином з відпочинку у Єгипті.