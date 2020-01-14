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Погодилася на експеримент: Мішина Ксенія показала новий імідж 7-річного сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2020 - 15:22
Погодилася на експеримент: Мішина Ксенія показала новий імідж 7-річного сина
Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

Актриса зізналася, що чекає нелегкої розмови з директоркою школи

Переможниця Танців з зірками 2019, популярна українська актриса Ксенія Мішина любить ефектні перевтілення - так, нещодавно вона з'явилася в ефектному образі ретро-діви з 80-их. Так що не дивно, що після довгих умовлянь вона дозволила і своєму 7-річному синові Платону трохи поекспериментувати. Результатом зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото мама з сином відображені в ліфті. Задоволений Платон став володарем стильної зачіски і яскраво-синього волосся. Актриса зізналася, що чекає непростої розмови у школі дитини, однак його щастя того варто.

"Коротше, я здалася )) Після численних прохань та благань цього пацанчика, я погодилася на експеримент по зміні стилю і кольору волосся... Готуюся тепер до розмов з директрисою і класним керівником )) але все ж не передати рівень щастя та радісних криків ))) Матусі, а ви погоджуєтеся з подібними бажаннями?" - поділилася Мішина.

Погодилася на експеримент: Мішина Ксенія показала новий імідж 7-річного сина

Фото: Ксенія Мішина з сином (instagram.com/misha.k.ua)

Таке рішення викликало суперечки серед підписників Ксенії - деякі поставилися негативно до таких змін, проте більшість все ж вважають, що дитина має право на самовираження і батьки повинні її підтримувати в межах розумного.

  • Я б теж дозволила) самовираження дитини це дуже важливо) тільки з татухами після 18ти)))
  • Вау. Ось це потужно
  • діти - особистості!!! Ми теж пішли на такий крок) наш 10 річний шатен ставши блондином
  • Бомбезно
  • Прикольно. Дитина має право на самовираження.
  • Який жах
  • Який він красивий, капець просто
  • Який же красний)Просто пацан)крутій сильний та водночас такий милий хлопчик!!! Ксюша ти молодець!
  • Звичайно!!!я б сама таке зробила
  • Ти супер мама.
  • Всі дівчата його в школі
  • Круто, а я ще тримаюся, у мене та ж історія)))
  • Вау, крута зачіска

Погодилася на експеримент: Мішина Ксенія показала новий імідж 7-річного сина

Скріншот коментарів (instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина показала рідкісні фото з сином з відпочинку у Єгипті.

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