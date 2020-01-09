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Доторкнутися до вічності: Мішина Ксенія показала рідкісні фото з сином з Єгипту

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.01.2020 - 11:41
Доторкнутися до вічності: Мішина Ксенія показала рідкісні фото з сином з Єгипту
Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

Актриса разом із синочком відвідали стародавні піраміди в Гізі

Переможниця Танців з зірками 2019, популярна актриса Ксенія Мішина вміє вразити несподіваним перевтіленням - так, нещодавно зірка приміряла образ колись популярного серіалу "Династія", з'явившись на фото у луці діви з 80-х. А після святкування Нового року вона вирішила трохи перепочити і разом з семирічним сином Платоном, якого виховує одна, полетіла в Єгипет.

Мама з сином вибрали для канікул морський курорт Шарм-ель-Шейх. Однак, як зізналася Ксенія, їм не пощастило з готелем і погодою, тому вони вирішили витратити час на цікаву поїздку і відправились до стародавніх пірамід в Гізі, що біля Каїра.

На своїй сторінці в Instagram Мішина поділилася ефектними кадрами на тлі старовинних споруд - одного з старих семи чудес світу. До речі, зірка досить рідко показує в мережі свого сина, проте багато і дуже тепло розповідає про нього.

Доторкнутися до вічності: Мішина Ксенія показала рідкісні фото з сином з Єгипту

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

Актриса з сином весело позували на тлі пірамід - проте по фото видно, що погода дійсно досить прохолодна. Ксенія одягнена в толстовку, кофту з капюшоном, футболку і кросівки, Платон же в куртці з капюшоном, теплих штанах і взутті.

"Доторкнутися до Вічності завжди чудово ...Мабуть, на цей раз - це єдине місце, яке максимально вразило і зарядило) Коли море холодне і готель - помилка, головна мета - знайти щастя і позитив у собі. Ми з Платоном всім надсилаємо любов", - поділилася Мішина під публікацією.

Фото: Ксенія Мішина (instagram.com/misha.k.ua)

Підписники актриси бажають їм з сином гарного відпочинку і захоплюються мальовничими видами.

  • Вау, дуже красиві і щасливі! А чому так тепло одягнені, там у пустелі холодно?
  • Як красиво
  • Чудові
  • Хорошого відпочинку
  • Краса !
  • Як класно ) З Різдвом вас
  • Бажаю в новому році вам знайти тата ви гідні щастя
  • Красиві. Гарного відпочинку
  • Ви круті;))
  • Дуже красиво
  • Ви дуже гарна
  • Я думаю Ви чудова мама!!!
  • Класного Подорож тобі Ксюша і твоєму синові.. З Різдвом тебе
  • Яка ж ви гарна, захоплююся вами

Доторкнутися до вічності: Мішина Ксенія показала рідкісні фото з сином з Єгипту

Скріншот коментарів (instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, Ксенія Мішина зізналася, як живе після перемоги в Танцях з зірками 2019.

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