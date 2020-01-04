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Діва з 80-х: Ксенія Мішина справила фурор ефектним ретро-образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.01.2020 - 20:07
Діва з 80-х: Ксенія Мішина справила фурор ефектним ретро-образом
Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксенія Мішина зачарувала шанувальників ретро-чином з далеких 80-их

Українська актриса, зірка серіалу "Крепостная" Ксенія Мішина, яка не так давно стала переможницею шоу Танці з зірками 2019 разом з партнером Женею Котом, вирішила порадувати шанувальників новими образами. Цього разу артистка постала перед фанатами в образі ретро-діви з 80-их.

Яскравий макіяж, блискуче плаття з паєтками, яке прикрасило кольє у формі змії, просто вразило своєю вишуканістю шанувальників таланту Мішиної.

На першому фото Ксенія сперлася на невідомого супутника, який одягнений в костюм з елегантною метеликом.

"Як вам Мішина з 80-их? По-моєму вийшло дуже цікаво і незвично, незважаючи на те, що я залишаюся прихильницею довгого волосся ... ) ми старались", - підписала знімки Мішина.

Відзначимо, що дуже незвично бачити артистку з короткою зачіскою, але такий стиль їй дуже до лиця.

Діва з 80-х: Ксенія Мішина справила фурор ефектним ретро-образом

Мішина Ксенія в образі ретро-діви (instagram.com/misha.k.ua)

Діва з 80-х: Ксенія Мішина справила фурор ефектним ретро-образомДіва з 80-х: Ксенія Мішина справила фурор ефектним ретро-образомМішина Ксенія (instagram.com/misha.k.ua)

Не можна не відзначити, що шанувальники української актриси прийшли в захват від її нового образу, який вона їм із задоволенням показала. Фанати написали, що вона просто "богиня".

  • Ну просто Богиня чистої Краси.
  • Вау.
  • Вражає.
  • Прям так і хочеться заспівати "cherry cherry lady".
  • Просто бомба!
  • Ксенія, ви виглядати дуже круто, але таке відчуття, що ви стали іншою. Навіть з першого погляду не впізнати вас!
  • З довгим волоссям набагато красивіше, але цей образ теж шикарний як і героїня.

Діва з 80-х: Ксенія Мішина справила фурор ефектним ретро-образомДіва з 80-х: Ксенія Мішина справила фурор ефектним ретро-образом

Скріншот коментарів

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