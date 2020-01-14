Согласилась на эксперимент: Ксения Мишина показала новый имидж 7-летнего сына

Актриса призналась, что ожидает нелегкого разговора с директрисой школы
Победительница Танцев со звездами 2019, популярная украинская актриса Ксения Мишина любит эффектные перевоплощения - так, недавно она предстала в эффектном образе ретро-дивы из 80-ых. Так что неудивительно, что после долгих уговоров она разрешила и своему 7-летнему сыну Платону немного поэкспериментировать. Результатом звезда поделилась на своей странице в Instagram.
На фото мама с сыном запечатлены в лифте. Довольный Платон стал обладателем стильной прически и ярко-синих волос. Актриса призналась, что ожидает непростого разговора в школе ребенка, однако его счастье того стоит.
"Короче, я сдалась )) После многочисленных просьб и уговоров этого пацанчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос... Готовлюсь теперь к разговорам с директрисой и классным руководителем )) но все же не передать уровень счастья и радостных криков ))) Мамочки, а вы соглашаетесь с подобными желаниями?" - поделилась Мишина.
Фото: Ксения Мишина с сыном (instagram.com/misha.k.ua)
Подобное решение вызвало споры среди подписчиков Ксении - некоторые отнеслись негативно к таким изменениям, однако большинство все же считают, что ребенок имеет право на самовыражение и родители должны его поддерживать в рамках разумного.
Скриншот комментариев (instagram.com/misha.k.ua)
Напомним, ранее Ксения Мишина показала редкие фото с сыном с отдыха в Египте.