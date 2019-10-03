"Зібралася заміж?" Слава з НеАнгелів розбурхала мережу фото сексуальної нареченої

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка постала перед шанувальниками у білосніжній розкішній сукні

Слава Камінська з гурту НеАнгели вміє розпалити інтерес шанувальників не тільки своїми пікантними фото і фірмовим гумором, але і щирістю. Після розлучення з чоловіком Едгаром Камінським артистка з головою пішла в роботу і проводить час з дітьми – Леонардом і Лаурою, а також із задоволенням подорожує і набирається нових вражень. Наприклад, нещодавно вона побувала в Італії, правда, з ким саме вирушила на вікенд, співачка не уточнювала. Замість цього на її сторінці в Instagram з'явилося фото в розкішному білому платті нареченої.

Слава позує у вбранні з корсетним ліфом, який підкреслив груди артистки, і пишною спідницею, крізь розріз якої видно її стрункі ніжки з мереживних прозорих білосніжних чобітках-ботфортах. В якості аксесуарів – білосніжні сережки-пензлики. Макіяж – яскравий і ефектний з акцентом на червоні губи.

Слава позує в фотостудії, розташувавшись в кріслі, ноги вона поклала на оксамитову банкетку, а за спиною у неї – оформлений під старовину камін.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Раз і ти в білому платті, два .... триииии.... чотири", - підписала вона фото.

Шанувальники тут же засипали Славу питаннями і компліментами. Вони предполижили, що вона знову зібралася під вінець, але співачка тут же відповіла: "Я тільки звідти. Не планую".

Шикарно!

Красуня

Ну королева ж!

Шикарна жінка

Вау, яка!

Класна, дуже і дуже!

Славка виходить заміж?

Заміж зібралася? Счастиво сходити!

Краса яка

Ось це наречена!

Яка ж Ви красива

Скріншот коментарів

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