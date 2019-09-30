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Джинси на розмір менше: Слава з НеАнгелів потішила веселим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.09.2019 - 16:33
Джинси на розмір менше: Слава з НеАнгелів потішила веселим фото
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка зізналася в тому, що трапився курйоз

Яскрава і дотепна Слава Камінська вміє неабияк пожартувати та повеселити шанувальників. Незважаючи на розлучення з чоловіком, співачка не сумує і живе насиченим життям. Втім, нещодавно вона все ж здивувала шанувальників одкровеннями на тему відносин і конфліктів у парі. Однак нова публікація в Instagram зірки - знову позитивна і навіть кумедна.

Слава опублікувала знімок, на якому вона сидить на лавочці в парку і весело сміється. На артистці джинси і джинсова курточка, а також сліпери на ногах. Як зізналася учасниця групи НеАнгели, з нею сталася курйозна ситуація.

"Той випадок, коли повірила в себе і одягла джинси із щільного котону на розмір менше. Смішно, але ..." - прокоментувала співачка.

Джинси на розмір менше: Слава з НеАнгелів потішила веселим фото

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Підписники з гумором відреагували на визнання Слави і залишили їй жартівливі коментарі.

  • Але відчувається тиск в булках
  • Ви смієтеся при цьому))) я зітхнути не можу))
  • Що? Лопнули?
  • Моя красуня
  • Буває
  • смішно, але жим-жим
  • Любимка...правильно і зробила, завжди потрібно вірити в себе, навіть коли "джинси тріщать по швах"...
  • Коліна не згинаються

Джинси на розмір менше: Слава з НеАнгелів потішила веселим фото

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів похвалилася витонченою фігурою в незвичайному купальнику, позуючи на яхті.

Також Слава з НеАнгелів здивувала образом "молодої балерини у віці", позуючи на пуантах.

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Новини України НеАнгелынарядСлава Камінська
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