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Віка і Слава з НеАнгелів заглянули в майбутнє у "містичному" альбомі "13"

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.10.2019 - 11:11
Віка і Слава з НеАнгелів заглянули в майбутнє у "містичному" альбомі "13"
НЕАНГЕЛИ і новий альбом "13"

Новий альбом НЕАНГЕЛИ - це історії про кохання та розчарування

Група НЕАНГЕЛИ нарешті порадувала армію шанувальників довгоочікуваним запуском нового "містичного" альбому під назвою "13". Як зазначає прес-служба артисток, в новому альбомі Віка і Слава переосмислюють минуле і заглядають у майбутнє. Вони розповідають 13 історій про любов і розчарування, пристрасті і байдужості, ніжності й брутальності. Вони стосуються тем сьогохвилинних і вічних. Поки доля сліпо тасує колоду карт їх життів, кожна з дівчат ділиться світлом і темрявою своїх переживань.

НЕАНГЕЛИ - альбом 13

В новому альбомі, через 13 років після появи групи, ми чуємо саме тих НЕАНГЕЛІВ, які полонили шанувальників своїми головними хітами. Ритм, слова, естетика і емоція головного жіночого поп-дуету країни знову звучить актуально і свіжо. У новому альбомі НЕАНГЕЛИ доводять, що число 13 для них — щасливе.

Нагадаємо, раніше НЕАНГЕЛИ анонсували всеукраїнський тур в підтримку нового альбому "13", який стартує вже 14 жовтня. Фінальною крапкою туру стане великий концерт у київському Палаці Україна 11 грудня.

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів потішила веселим фото. При цьому співачка похвалилася значущим результатом - Слава змогла вдягнути джинси на розмір менше!

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