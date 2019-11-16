Спокуслива "зайчик": Аліна Гросу в шкіряній масці розбурхала мережу

Співачка постала перед шанувальниками у незвичному образі
Аліна Гросу зізнається, що звикла до чуток навколо своєї персони. Наприклад, нещодавно вона висловилася про пластичні операції і заявила, що ніяких втручань не проводила, а також пояснила, чому. Тим не менш, артистка звикла з'являтися перед публікою в ефектних образах і пікантних вбраннях, які викликають живий інтерес у її багатотисячних підписників в Instagram. Так, на новому монохромному фото Аліна постала в шкіряній масці з "заячими" вушками.
На спокусливому портретному знімку можна також розглянути інші аксесуари зірки – трендові блискучі масивні сережки, а також браслет і кілька ккаблучок.
"Час побажати вам крутих, яскравих вихідних і вибухового відпочинку. А ми вже готуємо для вас наступний трек. Є варіанти, яким він буде?" - поцікавилася артистка.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Шанувальники стали ділитися своїми здогадками щодо нового синглу, але не упустили можливості похвалити зухвалий і сексуальний образ співачки.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Аліна Гросу вразила несподіваним образом в стилі дев'яностих. Вона позувала в спокусливому комбінезоні і шубці з леопардовим принтом.
Раніше Аліна Гросу звела мережу з розуму розкішними пишними грудьми в облягаючому одязі.