Спокуслива "зайчик": Аліна Гросу в шкіряній масці розбурхала мережу

Аліна Гросу зізнається, що звикла до чуток навколо своєї персони. Наприклад, нещодавно вона висловилася про пластичні операції і заявила, що ніяких втручань не проводила, а також пояснила, чому. Тим не менш, артистка звикла з'являтися перед публікою в ефектних образах і пікантних вбраннях, які викликають живий інтерес у її багатотисячних підписників в Instagram. Так, на новому монохромному фото Аліна постала в шкіряній масці з "заячими" вушками.

На спокусливому портретному знімку можна також розглянути інші аксесуари зірки – трендові блискучі масивні сережки, а також браслет і кілька ккаблучок.

"Час побажати вам крутих, яскравих вихідних і вибухового відпочинку. А ми вже готуємо для вас наступний трек. Є варіанти, яким він буде?" - поцікавилася артистка.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники стали ділитися своїми здогадками щодо нового синглу, але не упустили можливості похвалити зухвалий і сексуальний образ співачки.

Супер фотка, втім, як ти - сама супер

Неймовірне фото. Енергетика неймовірна від вас! Вам варто вести блог про жіночності

Класно, супер красуня, клас!

Ви дуже красива, талановита дівчина!

Аліна, ти красотулечка

Сексі

Неймовірна дуже!Шикарна! Образ

Нереальна

Вау! Красуня!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Аліна Гросу вразила несподіваним образом в стилі дев'яностих. Вона позувала в спокусливому комбінезоні і шубці з леопардовим принтом.

Раніше Аліна Гросу звела мережу з розуму розкішними пишними грудьми в облягаючому одязі.