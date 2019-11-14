Аліна Гросу блиснула пишним бюстом і зробила зізнання про пластику

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Артистка стверджує, що всі її принади натуральні

Співачка і актриса Аліна Гросу може похвалитися дуже апетитними формами, які із задоволенням демонструє у відвертих вбраннях і пікантних фотосесіях. Так, нещодавно артистка блиснула пишними грудьми у спокусливій зйомці - як виявилося, кадри були зроблені для видання "Телегід", обкладинку якого вона прикрасила. А в інтерв'ю дівчина дала пряму відповідь на питання, чи робила вона пластичні операції, у чому багато хто її підозрюють.

Аліна стверджує, що нічого в собі не змінювала, та і не змогла б, бо дуже боїться уколів. За словами співачки, її принади дісталися їй від природи.

"Ніколи не робила пластику, оскільки дуже боюся болю, всіх цих уколів, будь-якого хірургічного втручання. У мене низький больовий поріг, і я вважаю, що пластика мені не потрібна. Я народилася цілком симпатичною дівчинкою", — підкреслила Гросу.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Виконавиця додала, що ще одна причина - її сім'я, які категорично проти подібних втручань.

"У моїй родині це неприпустимо. Якщо б ви знали, як мої батьки до цього ставляться! Я — за природну красу і ніколи б не лягла під ніж хірурга. Я звикла до чуток подібного роду і вже нічому не дивуюся. Головне, щоб мої родичі в це не вірили, не хочу їх засмучувати", — каже Аліна.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, що в цьому році Гросу вийшла заміж і разом з чоловіком Олександром живе і працює в Москві.

До речі, знімок з обкладинкою журналу зі своїм зображенням артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, чим викликала бурхливі обговорення в коментарях. Деякі користувачі мережі знову звинуватили її в тому, що вона "зробила" собі груди, інші ж стали на захист Гросу. До речі, дівчина не стала мовчати і залишила коментаторам колючі відповіді.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Аліна, а ти що зробила собі: пластичну операцію на грудях", – запитав один з прихильників, на що Аліна заявила: "Так, зменшила її".

"Завеликі груди. Навіть виглядає непропорційно", – зробила зауваження ще одна фанатка, на що отримала наступну відповідь: "Кошмар. Піду через це поплачу".

Алінка, ти найкраща. Красуня

Красуня АЛІНОЧКА!!!!)

Круто

Кльова груди) не слухай їх.

Як же мені подобається ця фотографія. Красуня. Обов'язково куплю мила

Молода, красива, сексуальна

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу приголомшила пікантним образом в стилі 90-х.