"Шикарна": Аліна Гросу приголомшила пікантним образом в стилі 90-х

Аліна Гросу вразила шанувальників цікавим образом (фото: instagram.com/alina_grosu)

Артистка не перестає дивувати своїх шанувальників

Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно блиснула пишними грудьми у пікантній фотосесії, на цей раз зробила знімки в стилі 90-х років. Нові фотографії артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

При цьому співачка підкреслила, що у неї такий настрій, в якому їм хочеться танцювати брудні танці під місяцем.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

На фотографіях Аліна Гросу позує в чорному комбінезоні з глибоким декольте. Також на ній надіто пальто з леопардовим принтом.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Користувачі мережі прокоментували нові знімки артистки.

Шикарна;

2 фото просто бомбезне. Дуже личить цей образ, а чорний колір як би доповнює тебе, досить гармонійно виглядає. Побільше б таких фото;

Воу воу воу;

Друге фото прямо як барбі з мого дитинства;

Шикарна, і груди шикарні;

Перше фото викликає неймовірні ностальгічні почуття за 90-ми.

Скріншоти з Insatagram

Нагадаємо, що Аліна Гросу перевтілилася в героїню культового фільму жахів "Сімейка Адамс". У Insatagram співачка виставила серію знімків в образі Уенсдей. Вона також розповіла про нові фільми, які вже встигла подивитися.

Ми також писали про те, що Аліна Гросу зачарувала ефектною фотосесією у яскравому вечірньому вбранні. Співачка позувала у розкішному жіночому образі.