"Шикарна": Аліна Гросу приголомшила пікантним образом в стилі 90-х

Артистка не перестає дивувати своїх шанувальників
Українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно блиснула пишними грудьми у пікантній фотосесії, на цей раз зробила знімки в стилі 90-х років. Нові фотографії артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
При цьому співачка підкреслила, що у неї такий настрій, в якому їм хочеться танцювати брудні танці під місяцем.
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
На фотографіях Аліна Гросу позує в чорному комбінезоні з глибоким декольте. Також на ній надіто пальто з леопардовим принтом.
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Користувачі мережі прокоментували нові знімки артистки.
Скріншоти з Insatagram
Нагадаємо, що Аліна Гросу перевтілилася в героїню культового фільму жахів "Сімейка Адамс". У Insatagram співачка виставила серію знімків в образі Уенсдей. Вона також розповіла про нові фільми, які вже встигла подивитися.
Ми також писали про те, що Аліна Гросу зачарувала ефектною фотосесією у яскравому вечірньому вбранні. Співачка позувала у розкішному жіночому образі.