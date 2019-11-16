Соблазнительная "зайка": Алина Гросу в кожаной маске взбудоражила сеть

Алина Гросу признается, что привыкла к слухам вокруг своей персоны. Например, недавно она высказалась о пластических операциях и заявила, что никаких вмешательств не проводила, а также пояснила, почему. Тем не менее, артистка привыкла появляться перед публикой в эффектных образах и пикантных нарядах, которые вызывают живой интерес у ее многотысячных подписчиков в Instagram. Так, на новом монохромном фото Алина предстала в кожаной маске с "заячьими" ушками.

На соблазнительном портретном снимке можно также рассмотреть другие аксессуары звезды – трендовые блестящие массивные серьги, а также браслет и несколько колец.

"Время пожелать вам крутых, ярких выходных и взрывного отдыха. А мы уже готовим для вас следующий трек. Есть варианты, каким он будет?" - поинтересовалась артистка.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники стали делиться своими догадками насчет нового сингла, но не упустили возможности похвалить дерзкий и сексуальный образ певицы.

Супер фотка, впрочем, как ты - сама супер

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Классно, супер красотка, класс!

Вы очень красивая, талантливая девушка!

Алина, ты красотулечка

Секси

Невероятная очень!Шикарная! Образ

Нереальная

Вау! Красотка!

Скриншот комментариев

Напомним, что Алина Гросу поразила неожиданным образом в стиле девяностых. Она позировала в соблазнительном комбинезоне и шубке с леопардовым принтом.

Ранее Алина Гросу свела сеть с ума роскошной пышной грудью в облегающем наряде.