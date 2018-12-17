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Спокуслива Віра Брежнєва похвалилася фотосесією у зухвалому образі

Lite » Зірки 17.12.2018 - 21:37
Спокуслива Віра Брежнєва похвалилася фотосесією у зухвалому образі
Фото: Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Популярна співачка Віра Брежнєва показала нові фото в пікантному вбранні

Українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно показала ніжне фото без макіяжу, покрасувалася в сміливому образі. У своєму Instagram вона поділилася кадрами з фотосесії, на яких позує в чорних лакових штанях, які ідеально підкреслюють її струнку фігуру, і оксамитовій блузі в тон. Образ вона доповнила стильними аксесуарами.

Спокуслива Віра Брежнєва похвалилася фотосесією у зухвалому образі

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Віра також показала знімки з бэкстрейджа у "історіях". На одній з фотографій вона променисто посміхається фотографу, демонструючи оригінальні чобітки на тонкій шпильці, інкрустовані камінням.

Спокуслива Віра Брежнєва похвалилася фотосесією у зухвалому образі

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

"Блискучий вечір був вчора, а вже сьогодні.... Все в "сторіс". І гарного вам настрою. P. s.: останнє відео випадкове. Хто помітив відлив на легінсах?" - поцікавилася Брежнєва у своїх підписників.

Спокуслива Віра Брежнєва похвалилася фотосесією у зухвалому образі

Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Як завжди, шикарна", "Казково гарна", "Зірка у власному сяйві", "Віра, яка Ви красива! Просто непристойно бути такою красивою", - написали захоплені шанувальники зірки.

Спокуслива Віра Брежнєва похвалилася фотосесією у зухвалому образіСпокуслива Віра Брежнєва похвалилася фотосесією у зухвалому образі

Скріншот (instagram.com/ververa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Як ми писали раніше, Віра Брежнєва показала спільне фото зі своєю подругою, російською моделлю Оленою Перміновою. Підписники помітили неймовірну схожість двох красунь.

Також, Брежнєва здивувала шанувальників, поставши перед ними в образі "білого лебедя".

Відео: РБК-Україна

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Новини України Віра Брежнєва
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