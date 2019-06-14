Спокуслива Тіна Кароль викликала ажіотаж у мережі пікантним фото в ліжку

Співачка позувала у спідній білизні і майже без макіяжу
Тіна Кароль майстерно підігріває інтерес своїх шанувальників - співачка щодня публікує яскраві і ефектні кадри, на яких постає в різних образах. Артистка вміє бути ніжною і зворушливою, сліпучо красивою, а також грайливою і сексуальною. Свіжий знімок красуні в Instagram якраз з останньої категорії.
На спекотному фото Тіна позує лежачи в ліжку. При цьому на ній чорна нижня білизна і легкий, майже непомітний макіяж. Грайлива поза вигідно підкреслила пишні груди співачки, а її заграючий погляд просто-таки звів з розуму фанатів.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Сексуальний кадр викликав справжній ажіотаж у мережі і бурхливі захоплення в коментарях. Шанувальники не втомлюються захоплюватися красою і неперевершеністю улюбленої артистки і засипають її компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, Тіна Кароль запаморочила голову чуттєвим знімком з чорно-білої фотосесії.
Раніше Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію, в мережі з'явилося вражаючі відео. Співачка пережила яскраву пригоду під час подорожі по Америці та поділилася своїми враженнями із шанувальниками.
Також Тіна Кароль підкорила променистим фото в стильному піджаку.