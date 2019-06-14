Спокуслива Тіна Кароль викликала ажіотаж у мережі пікантним фото в ліжку

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала у спідній білизні і майже без макіяжу

Тіна Кароль майстерно підігріває інтерес своїх шанувальників - співачка щодня публікує яскраві і ефектні кадри, на яких постає в різних образах. Артистка вміє бути ніжною і зворушливою, сліпучо красивою, а також грайливою і сексуальною. Свіжий знімок красуні в Instagram якраз з останньої категорії.

На спекотному фото Тіна позує лежачи в ліжку. При цьому на ній чорна нижня білизна і легкий, майже непомітний макіяж. Грайлива поза вигідно підкреслила пишні груди співачки, а її заграючий погляд просто-таки звів з розуму фанатів.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Сексуальний кадр викликав справжній ажіотаж у мережі і бурхливі захоплення в коментарях. Шанувальники не втомлюються захоплюватися красою і неперевершеністю улюбленої артистки і засипають її компліментами.

І тут у мене впала щелепа

Wow, я тут трохи маршрутку не прогавила, огоооооонь"

Занадто горячооооо

Як з обкладинки глянцю

Красотищеее

Ооооооаааа, Тіна, ти богиня

Жааркоо

Космос, бомба, просто вав. Люблю, обожнюю

Тін, ти шикарна дівчинка

Капець, вбиваєш

Наша королева

Така маленька

Тіночка, Ві - неперевершена, сама жіночність

Уля-ля, несподіване фото і оч гарна, жіночна

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль запаморочила голову чуттєвим знімком з чорно-білої фотосесії.

Раніше Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію, в мережі з'явилося вражаючі відео. Співачка пережила яскраву пригоду під час подорожі по Америці та поділилася своїми враженнями із шанувальниками.

Також Тіна Кароль підкорила променистим фото в стильному піджаку.