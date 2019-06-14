ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спокуслива Тіна Кароль викликала ажіотаж у мережі пікантним фото в ліжку

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.06.2019 - 13:14
Спокуслива Тіна Кароль викликала ажіотаж у мережі пікантним фото в ліжку
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала у спідній білизні і майже без макіяжу

Тіна Кароль майстерно підігріває інтерес своїх шанувальників - співачка щодня публікує яскраві і ефектні кадри, на яких постає в різних образах. Артистка вміє бути ніжною і зворушливою, сліпучо красивою, а також грайливою і сексуальною. Свіжий знімок красуні в Instagram якраз з останньої категорії.

На спекотному фото Тіна позує лежачи в ліжку. При цьому на ній чорна нижня білизна і легкий, майже непомітний макіяж. Грайлива поза вигідно підкреслила пишні груди співачки, а її заграючий погляд просто-таки звів з розуму фанатів.

Спокуслива Тіна Кароль викликала ажіотаж у мережі пікантним фото в ліжку

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Сексуальний кадр викликав справжній ажіотаж у мережі і бурхливі захоплення в коментарях. Шанувальники не втомлюються захоплюватися красою і неперевершеністю улюбленої артистки і засипають її компліментами.

  • І тут у мене впала щелепа
  • Wow, я тут трохи маршрутку не прогавила, огоооооонь"
  • Занадто горячооооо
  • Як з обкладинки глянцю
  • Красотищеее
  • Ооооооаааа, Тіна, ти богиня
  • Жааркоо
  • Космос, бомба, просто вав. Люблю, обожнюю
  • Тін, ти шикарна дівчинка
  • Капець, вбиваєш
  • Наша королева
  • Така маленька
  • Тіночка, Ві - неперевершена, сама жіночність
  • Уля-ля, несподіване фото і оч гарна, жіночна
 

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль запаморочила голову чуттєвим знімком з чорно-білої фотосесії.

Раніше Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію, в мережі з'явилося вражаючі відео. Співачка пережила яскраву пригоду під час подорожі по Америці та поділилася своїми враженнями із шанувальниками.

Також Тіна Кароль підкорила променистим фото в стильному піджаку.

"Занадто сексуальна": Тіна Кароль запаморочила голову чуттєвим знімком Жінка-кішка: Тіна Кароль полонила несподівано пронизливим образом
Новини України Тіна Карольпевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся