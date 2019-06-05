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Яка щаслива! Тіна Кароль підкорила променистим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2019 - 13:56
Яка щаслива! Тіна Кароль підкорила променистим фото
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка захопила мережа своєю щирою посмішкою

Українська поп-діва Тіна Кароль сміливо приміряє на себе різні образи на сцені і під час численних фотосесій. Вона майстерно розбурхує уяву шанувальників то прозорими вбраннями, то влаштовує чуттєві фотосети у витончених і звабливих луках, а нещодавно і зовсім поділилася знімків в білизні, який викликав фурор в мережі. Шанувальники також помітили, що на останніх фото Тіна стала частіше посміхатися, що не може не радувати її фанів. Так, на свіжому фото в Instagram зірка променисто посміхається в камеру, а її очі бувально світяться від радості.

Артистка позувала в шкіряному піджаку від одного зі своїх улюблених українських брендів Dafna May. Її волосся акуратно укладене в ідеальні великі локони. Образ доповнюють масивні круглі сережки.

Макіяж зірки вже традиційно зроблений з акцентом на губи. Фірмова червона помада, тіні природних відтінків і виразний погляд щасливих очей в обрамленні пухнастих довгих вій заворожили шанувальників.

Яка щаслива! Тіна Кароль підкорила променистим фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Фани Тіни зраділи тому, що їх улюблениця посміхається на фото. Вони засипали співачку компліментами і порадили частіше публікувати щасливі знімки.

Яка щаслива! Тіна Кароль підкорила променистим фото

Яка щаслива! Тіна Кароль підкорила променистим фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Яка щаслива! Будь такою завжди. Сяй!", "Промінь сонця", "Яка прекрасна!", "Ось ця усмішка", "Шикарна посмішка. Усміхайся частіше", "Позитивчик наш", "Яка посмішка!", "Сонечко", "А очі-то як сяють!", "Дуже гарна посмішка!", "Ви дуже красива і очі у вас на цьому фото щасливі", - писали коментатори.

Варто сказати, що Тіна Кароль вже публікувала деякі знімки з фотосесії в шкіряному вбранні від Dafna May в ідентичному образі. На фото вона сидить біля трюмо з підсвічуванням і вдивляється у своє відображення.

Нагадаємо, що Тіна Кароль полонила шанувальників ніжним постільним фото без макіяжу.

Раніше Тіна Кароль втілила в життя дитячу мрію під час поїздки в Канаду. Вона побувала на Ніагарському водоспаді.

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