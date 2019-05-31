Тіна Кароль виконала в Канаді свою дитячу мрію: вражаючі відео

Співачка давно мріяла побачити Ніагарський водоспад
Тіна Кароль пережила яскраву пригоду під час подорожі по Америці та поділилася своїми враженнями із шанувальниками. Виявляється, співачка з дитинства мріяла побачити Ніагарський водоспад - і це бажання нарешті збулося! Вражаючими відео щаслива артистка поділилася у своїх Instagram-stories.
34-річна Тіна побувала на водоспаді з боку Канади. У ролику вона постає в яскравому жовтому дощовику і не може стримати захвату від цього приголомшливого природного явища.
Відео: (instagram.com/tinakarol_fantina)
Також вона показала захоплюючі дух види Ніагарського водоспаду.
На ще одному відео Кароль катається на кораблику по річці біля водоспаду. При цьому на ній червоний дощовик, а волосся розпатлане від сильного вітру, проте артистку це абсолютно не хвилює, і вона сповнена позитивних емоцій від побаченого. В кінці ролика, коли човен підплив ближче до падаючим потоків води, вона і зовсім вже вся мокра.
Відео: (instagram.com/tinakarol_fantina)
Підписники дуже раді за свою улюбленицю і поспішили залишити свої відгуки.
Нагадаємо, Тіна Кароль без макіяжу запаморочила голову чуттєвим фото.
Раніше Тіна Кароль приголомшила розкішним образом в червоній сукні Louis Vuitton. На фотографії Тіна Кароль позує в сукні на яскравому тлі червоного кольору.
До речі, Тіна Кароль викликала фурор фотографією, на якій вона позує в білизні.