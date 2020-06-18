Спокуслива спортсменка: Брітні Спірс похвалилася апетитними формами і витонченою фігурою

Зірка порадувала фанатів позитивним настроєм та ідеальним тілом
Брітні Спірс в останній ча приємно дивує своїх шанувальників. По-перше, дівчина зробила нову зачіску – вона обстригла чубок, яка зробив її візуально на багато років молодшою. Також вона трохи змінила звичний стиль в макіяжі. Тепер співачка використовує інші косметичні продукти і техніку їх нанесення, що дозволяє зробити обличчя свіжим і відпочившим. Судячи з усього, сама Спірс також рада таким змінам. Так як вона буквально засипала свою сторінку схожими фото з новому образі. На одній з останніх вона продемонструвала не тільки свій помолоділий вигляд, але і спортивну фігуру.
Нове фото Брітні (фото: instagram.com/britneyspears)
Брітні одягла топ свого улюбленого фасону: короткий, з широкими лямками і ліфом, який підняв груди співачки, зробивши її більш ніж «апетитними». Шорти вона також за своїм звичаєм вибрала з низькою посадкою. Таким чином, підкресливши накачаний прес, над яким старанно трудиться на пару зі своїм особистим фітнес-інструктором і коханим за сумісництвом – Семом Асгарі. Не обійшлося без чокера – фірмового аксесуара зірки. На фото вона посміхається і просто світиться від щастя. Хорошим настроєм співачка вирішила поділитися зі своїми шанувальниками.
«Привіт друзі... Я знаю, що зараз так багато всього відбувається, і я хотіла перевірити... Як у вас справи??? Незалежно ні від чого, я сподіваюсь, ви можете знайти якийсь позитив у своєму дні сьогодні. Посилаю любов і благослови Бог», – написала вона під фото. У відповідь фанати зірки почали писати, як у них справи, а також дякувати співачці за турботу.
Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite