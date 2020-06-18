Спокуслива спортсменка: Брітні Спірс похвалилася апетитними формами і витонченою фігурою

Брітні Спірс в останній ча приємно дивує своїх шанувальників. По-перше, дівчина зробила нову зачіску – вона обстригла чубок, яка зробив її візуально на багато років молодшою. Також вона трохи змінила звичний стиль в макіяжі. Тепер співачка використовує інші косметичні продукти і техніку їх нанесення, що дозволяє зробити обличчя свіжим і відпочившим. Судячи з усього, сама Спірс також рада таким змінам. Так як вона буквально засипала свою сторінку схожими фото з новому образі. На одній з останніх вона продемонструвала не тільки свій помолоділий вигляд, але і спортивну фігуру.

Нове фото Брітні (фото: instagram.com/britneyspears)

Брітні одягла топ свого улюбленого фасону: короткий, з широкими лямками і ліфом, який підняв груди співачки, зробивши її більш ніж «апетитними». Шорти вона також за своїм звичаєм вибрала з низькою посадкою. Таким чином, підкресливши накачаний прес, над яким старанно трудиться на пару зі своїм особистим фітнес-інструктором і коханим за сумісництвом – Семом Асгарі. Не обійшлося без чокера – фірмового аксесуара зірки. На фото вона посміхається і просто світиться від щастя. Хорошим настроєм співачка вирішила поділитися зі своїми шанувальниками.

«Привіт друзі... Я знаю, що зараз так багато всього відбувається, і я хотіла перевірити... Як у вас справи??? Незалежно ні від чого, я сподіваюсь, ви можете знайти якийсь позитив у своєму дні сьогодні. Посилаю любов і благослови Бог», – написала вона під фото. У відповідь фанати зірки почали писати, як у них справи, а також дякувати співачці за турботу.

Світло мого життя

Ох, ми сумували за цією посмішкою. Бог благословив тебе!

Ти ідеальна

Позитивна королева! Ми не гідні такої турботи про нас, королева

Ти наймиліша в світі

Королева позитивних вібрацій

Люба, ти в порядку?

Ми любимо тебе... Ти висвітлюєш наші життя

Я люблю тебе дуже сильно, але це фото виглядає, як і багато попередніх

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/britneyspears)