Фітнес-мотивація: Брітні Спірс похвалилася залізним пресом і апетитними формами

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Зірка мотивує фанатів

Брітні Спірс показала нове фото, яке демонструє, в якій відмінній формі знаходиться зірка. Співачка позує в короткому топі-ліфі і джинсовій спідниці з низькою посадкою. Улюблені речі знаменитої артистки, як завжди, акцентували увагу на її пишному бюсті і залізному пресі. Не обійшлося і без улюблених аксесуарів співачки: чокера і бус. А такому образі Брітні вже постила знімки, але тоді вона розповідала про свою зачіску. «Сьогодні я вибираю щастя», – коротко описала знімок зірка.

Брітні похвалилася фігурою (фото: instagram.com/britneyspears)

Цього разу фанати, які невпинно хвалять красу Спірс, також залишилися задоволені. Вони застосовують своє улюблене порівняння для Брітні – худа, як голка. Але, зрозуміло, фото оцінили не всі оцінили. Так, деякі знову зазначили, що стиль співачки не відповідає її статусу.

Коли я тебе бачу, то розумію, що я дивлюся на найкрасивішого ангела на землі

Виглядаєш неймовірно

Я дочекаюся моменту, коли Бріт нормально одягнеться? Хоч раз побачити її в сучасному стильному образі, а не сусідської дівчинки

А топ-то замалий...

Завжди худа, як голка... Королева, ти заслуговуєш на щастя всього світу

Корольова в тому, щоб бути худою, як голка, легендою

Таке рішення я приймаю, коли їм усе печиво з шоколадом за раз

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, над своєю фігурою співачка працює разом зі своїм бойфрендом – Семом Асгарі. Хлопець спеціалізується на фітнес-тренуваннях і з задоволенням розробив серію вправ для своєї коханої. Нещодавно парочка записала «гаряче» відео зі спортзалу. «Ті, хто тренуються разом, залишаються разом», – впевнені обидва. А ось на дієтах ні Спірс, ні її хлопець не сидять. Обидва вони часто демонструють у себе на сторінках десерти і досить калорійні страви. Як видно, спорт допомагає спалювати все зайве. Так що молоді люди можуть дозволити собі невеликі слабкості.

Автор: Міла Іванова