Соблазнительная спортсменка: Бритни Спирс похвасталась аппетитными формами и точеной фигурой

Бритни Спирс в последнее время приятно удивляет своих поклонников. Во-первых, девушка сделала новую прическу – она остригла челку, которая сделала ее зрительно на много лет моложе. Также она слегка изменила привычный стиль в макияже. Теперь певица использует другие косметические продукты и технику их нанесения, что позволяет сделать лицо свежим и отдохнувшим. Судя по всему, сама Спирс также рада таким переменам. Так как она буквально засыпала свою страницу похожими фото с новом образе. На одной из последних она продемонстрировала не только свой помолодевший облик, но и спортивную фигуру.

Новое фото Бритни (фото: instagram.com/britneyspears)

Бритни надела топ своего любимого фасона: короткий, с широкими лямками и лифом, который приподнял грудь певицы, сделав ее более чем «аппетитной». Шорты она также по своему обыкновению выбрала с низкой посадкой. Таким образом, подчеркнув накачанный пресс, над которым старательно трудится на пару со своим личным фитнес-инструктором и возлюбленным по совместительству – Сэмом Асгари. Не обошлось без чокера – фирменного аксессуара звезды. На фото она улыбается и просто светится от счастья. Хорошим расположением духа певица решила поделиться и со своими поклонниками.

«Привет друзья... Я знаю, что сейчас так много всего происходит, и я хотела проверить... Как у вас всех дела??? Независимо ни от чего, я надеюсь, вы можете найти какой-либо позитив в своем дне сегодня. Посылаю любовь и благослови Бог», – написала она под фото. В ответ фанаты звезды принялись писать, как у них дела, а также благодарить певицу за заботу.

Свет моей жизни

Ох, мы скучали по этой улыбке. Бог благословил тебя!

Ты идеальна

Позитивная королева! Мы не достойны такой заботы о нас, королева

Ты самая милая в мире

Королева позитивных вибраций

Дорогая, ты в порядке?

Мы любим тебя… Ты освещаешь наши жизни

Я люблю тебя очень сильно, но это фото выглядит, как и масса предыдущих

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/britneyspears)